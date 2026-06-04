Avanza la causa ANDIS: la mira sobre los Kovalivker y el vertiginoso salto de la Suizo Argentina
La familia volvió a quedar en el foco de la Justicia por el exponencial aumento de las contrataciones que recibieron durante la gestión de Diego Spagnuolo.
La investigación judicial en torno a una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en una fase determinante. La situación procesal del empresario Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan, dueños de la droguería Suizo Argentina, se torna cada vez más compleja.
En concreto, la familia volvió a quedar en el foco de la Justicia por el exponencial aumento de las contrataciones que recibieron durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la entidad.
De acuerdo con las constancias del expediente, la facturación de la firma con el organismo estatal experimentó un salto descomunal: pasó de contratos iniciales por $5.000 millones a concentrar adjudicaciones que superaron los $110.000 millones entre los años 2024 y 2025.
Los investigadores sospechan de la existencia de un esquema delictivo basado en el direccionamiento de las compras públicas, sobreprecios y el posterior pago de retornos, luego de que auditorías oficiales detectaran baches regulatorios e incrementos de precios que, en determinados rubros, alcanzaron el 3.000 por ciento.
La estrategia técnica de los dueños de la Suizo Argentina sobre los audios de Diego Spagnuolo
Frente al inminente avance del proceso, la familia Kovalivker busca ganar margen de maniobra y designó esta semana a una perito informática de parte. El objetivo de la defensa es intervenir de manera directa en el análisis de las grabaciones de voz atribuidas al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, intentando ampliar los puntos de la pericia para cuestionar tanto la autenticidad como el contenido de los registros.
El núcleo de la discusión radica en una serie de archivos de audio adjuntados a la causa, donde supuestamente se detalla la ruta y el cobro de coimas vinculadas a los contratos de la agencia.
Con el fin de despejar dudas, el juez federal Ariel Lijo dispuso la realización de peritajes técnicos exhaustivos sobre el material para constatar que no hayan sufrido ediciones, manipulaciones digitales o alteraciones mediante herramientas de inteligencia artificial.
Por su parte, Diego Spagnuolo volvió a quedar acorralado por las decisiones del tribunal. El exfuncionario presentó una fuerte oposición a la orden judicial que le exige entregar una muestra de su voz para efectuar el correspondiente cotejo técnico con las escuchas. El equipo legal de Spagnuolo argumenta que la medida avasalla las garantías constitucionales contra la autoincriminación y adelantó que recurrirá a una vía de impugnación para intentar anular el requerimiento.
Allanamientos en Nordelta y sospechas de filtración
El historial reciente del caso complica aún más el panorama para los titulares de Suizo Argentina. En agosto de 2025, la Justicia coordinó múltiples allanamientos en propiedades de los Kovalivker, incluyendo fastuosas viviendas ubicadas en el complejo Nordelta. Durante aquellos operativos, las fuerzas de seguridad incautaron soportes informáticos, carpetas institucionales, cerca de 7 millones de pesos y una suma superior a los 260.000 dólares en efectivo.
La pesquisa posterior arrojó que dichos procedimientos habrían sido filtrados de antemano a los sospechosos. Según consta en la imputación, el jefe de seguridad del barrio privado impidió y demoró deliberadamente el acceso del personal policial a la propiedad de uno de los empresarios, una acción que le valió el procesamiento penal por los delitos de encubrimiento y desobediencia.
En los pasillos de los tribunales federales interpretan las últimas maniobras de los abogados defensores como un intento de dilatar los plazos procesales. No obstante, el expediente sigue sumando elementos probatorios y se encamina hacia una inminente ronda de declaraciones indagatorias y la formulación de nuevas imputaciones.
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