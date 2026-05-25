Cristina Kirchner salió al balcón de su casa para saludar militantes por el 25 de Mayo

Así como ella había llegado de José León Suárez, otros cientos de personas que cantaron, mostraron sus pancartas con la bandera argentina y aplaudieron de manera intermitente hasta que la expresidenta emergió de sus apostentos pasadas las 16.30 del lunes.

Haciendo gestos de corazón con la mano y con una actitud relajada, Cristina Kirchner apareció vestida de bordó, con una escarapela y un rosario.

cristina balcon

Mientras tanto, Máximo Kirchner acusó este lunes a Mauricio Macri de "extorsionar" al presidente Javier Milei, y aprovechó el 25 de Mayo para lanzar un desafío en las urnas.

En una publicación en su cuenta de Instagram, titulada "Todos los días son de la Patria", el hijo de Néstor y Cristina Kirchner apuntó contra Mauricio Macri, que podría estar tanteando las aguas para volver a presentarse como candidato.

"Hace unos días Macri decía 'pregúntenle a Cristina como le fue conmigo'. Dejando en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada", arremetió el hijo de Cristina Kirchner en referencia al intercambio que mantuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el líder del PRO.

Martín Menem aseguró que una candidatura presidencial de Mauricio Macri sería "funcional al kirchnerismo", a lo que el líder del PRO retrucó: "Hay que preguntarle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años".

A confesión de parte, Máximo Kirchner terció: "Vamos a preguntarle a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted, Macri. Ya tuvo la primera respuesta en el 2019 y si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en el 2027".

"Tenerla presa a ella y extorsionar al actual Presidente no te va a servir, Macri", espetó el hijo de Cristina Kirchner.