Cuál es la principal hipótesis del fiscal del caso por el accidente fatal en Ruta 2: "No se ven marcas..."

A ese conteo se le suman las dos víctimas fatales, que son dos mujeres.

Vera Tapia señaló que "los papeles, en principio, están bien", lo que indicaría que se trató de un accidente de tránsito más que de un caso de negligencia previa a salir a la ruta.

Los choferes del micro, que salieron ilesos, habían dado negativo por alcoholemia, aunque el fiscal también espera los resultados de un examen de sangre y los registros de los viajes anteriores de ambos.

"No tenemos datos sobre el descanso, ni que sí ni que no. Se lleva con una libreta. La travesía arrancó a la 1 de la mañana, cuando se juntaron. En principio, siendo dos choferes, no habría problema, pero hay que certificarlo", señaló.

En principio el fiscal investiga al chofer, que se encuentra en un centro médico cerca de Mar del Plata en calidad de aprehendido por el delito de "homicidio culposo, agravado por la comisión con un vehículo con motor, calificado por dos muertes".

Además de la explicación del chofer, Vera Tapia señaló que el personal de la Policía Científica "está con otra teoría", que sería que "aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido".

"No se ven marcas de vuelco por esquive, sino que se ven marcas por seguir derecho", sentenció.