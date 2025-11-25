Tragedia en Ruta 2: confirmaron que el chofer dio negativo en el test de alcoholemia

"Pude hablar con los tres pasajeros ilesos. Ninguno notó si (el micro) iba a gran velocidad o tambaleándose. Dijeron que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída", expresó en declaraciones televisivas el fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la investigación.

Apenas se produjo el accidente sobre la ruta 2 surgió la hipótesis de que el chofer del micro habría intentado esquivar a otro vehículo en una curva del camino, a la altura del kilómetro 325 hacia Mar del Plata.

fiscal accidente ruta 2

"La debe haber dado el chofer, lo que pasa es que no me consta porque no está acá", señaló Vera Tapia, para quien esa versión debe haber llegado al personal policial, de Bomberos o bien el chofer "se lo habrá dicho a las mismas víctimas".

"Los tres que están acá están ilesos, no tienen ninguna lesión. El resto está trasladado a distintos hospitales: los menos graves, en Vidal y los más graves, en el HIGA pero están fuera de peligro", enumeró el funcionario judicial.

A ese conteo se le suman las dos víctimas fatales, que son dos mujeres.

Vera Tapia señaló que "los papeles, en principio, están bien", lo que indicaría que se trató de un accidente de tránsito más que de un caso de negligencia previa a salir a la ruta.

Los choferes del micro, que salieron ilesos, habían dado negativo por alcoholemia, aunque el fiscal también espera los resultados de un examen de sangre y los registros de los viajes anteriores de ambos.

"No tenemos datos sobre el descanso, ni que sí ni que no. Se lleva con una libreta. La travesía arrancó a la 1 de la mañana, cuando se juntaron. En principio, siendo dos choferes, no habría problema, pero hay que certificarlo", señaló.

En principio el fiscal investiga al chofer, que se encuentra en un centro médico cerca de Mar del Plata en calidad de aprehendido por el delito de "homicidio culposo, agravado por la comisión con un vehículo con motor, calificado por dos muertes".

Además de la explicación del chofer, Vera Tapia señaló que el personal de la Policía Científica "está con otra teoría", que sería que "aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido".

"No se ven marcas de vuelco por esquive, sino que se ven marcas por seguir derecho", sentenció.