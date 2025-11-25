Crudo relato del padre Paco Olveira: "Le tomé el pulso a una persona y estaba sin vida"
El sacerdote viajaba en el micro que volcó en la ruta 2 y fue uno de los primeros en asistir a los heridos del trágico accidente.
El sacerdote Francisco Paco Olveira, quien integra Opción por los Pobres, fue uno de los pasajeros que viajaba en el micro que volcó este martes en la ruta 2. Tras la tragedia en la que murieron dos personas, contó cómo fue el rescate de los cuerpos.
“Veníamos perfectamente, era un micro de doble piso. En una curva se salió de la ruta y volcó sobre una zanja que, gracias a Dios, estaba sin agua. No sabemos qué pasó. Me parece que es muy pronto para hablar de eso”, contó el sacerdote y sostuvo que “la carretera estaba perfecta” al momento del accidente. “No estaba lloviendo, no había hielo, no se vino un auto de enfrente”, mencionó.
“Yo estaba en la parte de arriba, en la parte de la mitad, del lado que volcó. Los que estábamos bien empezamos a sacar a los demás porque pensábamos que se podía incendiar”, contó Paco Olveira sobre el momento del vuelco. Según describió los más perjudicados “más bien fueron las personas que estaban abajo, que habrán salido volando y el colectivo les aplastó”.
“Es muy feo hablar de esto. Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del colectivo, que esa mano estaba sin vida”, reveló el sacerdote y agregó: “El ochenta por ciento salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados. Habrá un diez por ciento de los ocupantes que tiene heridas de distinta gravedad. Creo que, en su mayoría, no muy graves, sino más bien raspaduras”.
Paco Olveira admitió que al momento del hecho no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que la mayoría de los pasajeros iba durmiendo. Detalló, además, que en el micro iban dos choferes y que previamente habían hecho una parada.
El grupo viajaba a la ciudad de Mar del Plata para participar de un encuentro organizado por el Organismo Provincial de Integración Sociourbana, dedicado al trabajo en barrios populares de la provincia de Buenos Aires. “No íbamos en un colectivo escolar ni parados. No revisamos el micro, pero no era una matraca", comentó Olveira desde el hospital de General Pirán en diálogo con Telefe, y dijo desconocer quién había contratado el servicio.
Pese a la tragedia, el sacerdote destacó: “En dos minutos estaban las ambulancias, estaban los bomberos... Un operativo que uno tiene que agradecer cuando tanto se habla mal de lo público. Lo público estuvo en dos minutos socorriéndonos”.
“Dejemos que la justicia haga lo que tenga que hacer y hoy preocupémonos por las personas que están fallecidas y las personas que están graves”, cerró.
