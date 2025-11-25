Crudo relato del padre Paco Olveira: "Le tomé el pulso a una persona y estaba sin vida"

El grupo viajaba a la ciudad de Mar del Plata para participar de un encuentro organizado por el Organismo Provincial de Integración Sociourbana, dedicado al trabajo en barrios populares de la provincia de Buenos Aires. “No íbamos en un colectivo escolar ni parados. No revisamos el micro, pero no era una matraca", comentó Olveira desde el hospital de General Pirán en diálogo con Telefe, y dijo desconocer quién había contratado el servicio.

accidente micro ruta 2

Pese a la tragedia, el sacerdote destacó: “En dos minutos estaban las ambulancias, estaban los bomberos... Un operativo que uno tiene que agradecer cuando tanto se habla mal de lo público. Lo público estuvo en dos minutos socorriéndonos”.

“Dejemos que la justicia haga lo que tenga que hacer y hoy preocupémonos por las personas que están fallecidas y las personas que están graves”, cerró.