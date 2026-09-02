Cuál es la provincia que fijará multas de más de $6 millones por alcoholemia positiva

Las multas más altas corresponden a los casos de alcoholemia positiva. Para los conductores que registren entre 0,5 y 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, se contemplan sanciones de entre 3.000 y 6.000 UF. Con la nueva referencia de $600, los montos van desde $1.800.000 hasta $3.600.000.

Cuando la medición alcanza 1 gramo o más de alcohol en sangre, la sanción económica se ubica entre 4.000 y 11.000 UF. Esto significa que la multa empieza en un mínimo de $2.400.000 y puede llegar hasta $6.600.000, según la graduación y las circunstancias.

En estos casos, el pago de la multa no es la única consecuencia. Para alcoholemias de hasta 0,99 gramos, la normativa prevé inhabilitación para conducir de entre 30 y 180 días. Cuando el resultado es de 1 gramo o más, la inhabilitación puede extenderse entre 90 y 365 días y también pueden intervenir otras sanciones.

Cuánto cuesta cada multa de tránsito según la gravedad

Con el valor actualizado, las faltas leves equivalen a 100 UF, por lo que la sanción llega a $60.000. Las faltas graves representan 700 UF, con una multa de $420.000, mientras que las faltas graves alcanzan las 1.000 UF, equivalentes a $600.000. También existe el denominado concurso de faltas, que se aplica cuando un conductor comete dos o más infracciones. En ese caso corresponden 1.500 UF, por lo que la sanción sube a $900.000.

La actualización de la Unidad Fija no modifica solamente el importe que se debe pagar. En ciertas infracciones también pueden existir otras consecuencias, como la retención del vehículo, la suspensión o inhabilitación para conducir y, en los casos más graves, sanciones contravencionales.