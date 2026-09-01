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Inminente diluvio histórico en Buenos Aires: llegan tormentas con caída de granizo este miércoles

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores advirtieron por la inestabilidad de las próximas horas, aunque no será por mucho tiempo.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Para las próximas horas, los expertos advierten que la inestabilidad atravesará a Buenos Aires. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y pronosticadores como Meteored informaron por la inminente llegada de un diluvio histórico, con tormentas y ocasional caída de granizo en territorio bonaerense.

Ante esta alerta meteorológica, los especialistas brindaron también las recomendaciones pertinentes para este miércoles 2 de septiembre.

Inminente diluvio histórico en Buenos Aires: qué zonas se verán afectadas

Cabe señalar que el foco de la alerta meteorológica está puesto en La Plata: los habitantes de la capital provincial deberán tomar precauciones ante el eventual desarrollo de precipitaciones intensas, fuerte actividad eléctrica y posible granizo.

No obstante, en el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla por tormentas abarca una amplia franja que se extiende por el sudoeste, centro, zona serrana y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, además del extremo oeste del partido de Patagones y una porción de la provincia de La Pampa.

Sudoeste y Sur bonaerense

  • Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Tornquist, Saavedra, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Puan.

  • El sector oeste del partido de Patagones.

Zona Serrana y Centro

  • Tandil, Azul, Olavarría, Benito Juárez, Tapalqué, Rauch, Ayacucho, Balcarce, Maipú y General Guido.

Costa Atlántica y zonas aledañas

  • General Pueyrredón (Mar del Plata), General Alvarado (Miramar), Mar Chiquita, Necochea, Lobería, Tres Arroyos, San Cayetano, Villa Gesell, Pinamar y Partido de La Costa.

Recomendaciones oficiales ante tormentas

Ante un aviso de nivel amarillo, los organismos de Protección Civil aconsejan:

  • Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.

  • Asegurar o retirar objetos de balcones y patios que puedan volar por las ráfagas.

  • Desconectar electrodomésticos y evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

  • Mantener la precaución al conducir en rutas de la zona afectada.

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