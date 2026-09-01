Inminente diluvio histórico en Buenos Aires: llegan tormentas con caída de granizo este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores advirtieron por la inestabilidad de las próximas horas, aunque no será por mucho tiempo.
Para las próximas horas, los expertos advierten que la inestabilidad atravesará a Buenos Aires. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y pronosticadores como Meteored informaron por la inminente llegada de un diluvio histórico, con tormentas y ocasional caída de granizo en territorio bonaerense.
Ante esta alerta meteorológica, los especialistas brindaron también las recomendaciones pertinentes para este miércoles 2 de septiembre.
Inminente diluvio histórico en Buenos Aires: qué zonas se verán afectadas
Cabe señalar que el foco de la alerta meteorológica está puesto en La Plata: los habitantes de la capital provincial deberán tomar precauciones ante el eventual desarrollo de precipitaciones intensas, fuerte actividad eléctrica y posible granizo.
No obstante, en el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla por tormentas abarca una amplia franja que se extiende por el sudoeste, centro, zona serrana y la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, además del extremo oeste del partido de Patagones y una porción de la provincia de La Pampa.
Sudoeste y Sur bonaerense
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Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Tornquist, Saavedra, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Puan.
El sector oeste del partido de Patagones.
Zona Serrana y Centro
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Tandil, Azul, Olavarría, Benito Juárez, Tapalqué, Rauch, Ayacucho, Balcarce, Maipú y General Guido.
Costa Atlántica y zonas aledañas
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General Pueyrredón (Mar del Plata), General Alvarado (Miramar), Mar Chiquita, Necochea, Lobería, Tres Arroyos, San Cayetano, Villa Gesell, Pinamar y Partido de La Costa.
Recomendaciones oficiales ante tormentas
Ante un aviso de nivel amarillo, los organismos de Protección Civil aconsejan:
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Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
Asegurar o retirar objetos de balcones y patios que puedan volar por las ráfagas.
Desconectar electrodomésticos y evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.
Mantener la precaución al conducir en rutas de la zona afectada.
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