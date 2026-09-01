El Gobierno cumple con la Ley 14.250 y homologa un bono de $210.000 a trabajadores para compensar la inflación
La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial de la UOM. Conocé los detalles del aumento y cómo se pagará el nuevo bono de 210.000 pesos.
La Secretaría de Trabajo oficializó la paritaria firmada por la UOM y las cámaras empresarias del sector, estableciendo un aumento del 23,5% hasta marzo de 2027 con un bono. La medida fue dispuesta mediante la Disposición 1099-2026 y rige plenamente para todos los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.
Los detalles del aumento para los trabajadores de la UOM
El esquema salarial acordado el 14 de agosto combina incrementos porcentuales acumulativos sobre los sueldos básicos y diversas gratificaciones extraordinarias. Los aumentos se aplicarán de la siguiente manera:
- Agosto de 2026: 4%.
- Octubre de 2026: 4%.
- Diciembre de 2026: 4%.
- Enero de 2027: 2%.
- Marzo de 2027: 3,5%.
Este entendimiento cuenta con una instancia de seguimiento de la negociación salarial que está prevista para febrero del próximo año.
El pago del bono extraordinario y sumas no remunerativas
Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo contempla una compensación extraordinaria de carácter no remunerativo de $210.000. Este monto busca compensar el período comprendido entre abril y julio de 2026, y se abonará en tres cuotas consecutivas de $70.000 junto con los salarios de agosto, septiembre y octubre.
En paralelo, los trabajadores metalúrgicos percibirán sumas no remunerativas mensuales que variarán según el mes de cobro. El cronograma oficial estipula pagos de $30.000 en agosto, $40.000 en septiembre, $30.000 en octubre, $50.000 en noviembre, $40.000 en diciembre, $40.000 en enero y febrero de 2027, finalizando con $25.000 en marzo.
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