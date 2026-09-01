El Gobierno cumple con la Ley 14.250 y homologa un bono de $210.000 a trabajadores para compensar la inflación

La Secretaría de Trabajo oficializó la paritaria firmada por la UOM y las cámaras empresarias del sector, estableciendo un aumento del 23,5% hasta marzo de 2027 con un bono. La medida fue dispuesta mediante la Disposición 1099-2026 y rige plenamente para todos los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.