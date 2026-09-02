Se retoma el juicio a Pity Álvarez y declaran seis testigos clave

La audiencia también tendrá otros tres testimonios vinculados con distintos estudios médicos realizados durante la causa.

Mariela Biazoni Rolla, médica legista, fue quien realizó el informe médico-legal de Pity al momento de su detención. Su declaración estará relacionada con ese examen y con las condiciones que presentaba el músico cuando fue evaluado.

También fue citado el médico psiquiatra Esteban Toro Martínez, autor de un informe del Cuerpo Médico Forense incorporado al expediente. Su testimonio estará vinculado con las evaluaciones psiquiátricas realizadas.

Por último, declarará Silvina Guzmán, médica psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y actualmente retirada. La profesional también solicitó declarar por Zoom. De esta manera, la jornada estará concentrada en los informes técnicos y médicos que forman parte de la causa.

El caso por el que es juzgado

Cristian “Pity” Álvarez está acusado de haber asesinado de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018. De acuerdo con el expediente, luego del hecho el músico descartó el arma en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, ubicado en Ramos Mejía.

Más tarde se entregó a la Justicia y, ante la prensa, afirmó: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

El proceso judicial continuará con la declaración de los testigos convocados, mientras las partes avanzan en la producción de las pruebas previstas para el debate oral.