Se retoma el juicio a Pity Álvarez y declaran seis testigos clave
Será este miércoles a las 10 de la mañana. Declararán profesionales del Cuerpo Médico Forense y especialistas que participaron de distintos informes incorporados a la causa.
El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz tendrá este miércoles una jornada clave con la declaración de seis testigos, entre médicos y peritos que realizaron informes incorporados al expediente.
La audiencia comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejo Ramos Padilla y Hugo Navarro.
Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos abogados defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, explicó que los testimonios podrían resultar determinantes para establecer cuál de los cuatro disparos efectuados contra Díaz provocó su muerte.
Quiénes son los testigos que declaran en el juicio
Entre los seis testigos convocados estará Cristina Angélica Bustos, médica del Cuerpo Médico Forense, quien realizó el informe de autopsia de Díaz. También declararán Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, técnica en balística, que participará por Zoom desde Neuquén; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; el médico psiquiatra Esteban Toro Martínez y Silvina Guzmán, médica psiquiatra.
El testimonio de Bustos será uno de los más esperados, ya que podrá aportar precisiones sobre las conclusiones del examen realizado al cuerpo de la víctima. En tanto, Martín y Michel aportarán información vinculada con el análisis de las evidencias recolectadas en la investigación.
La audiencia también tendrá otros tres testimonios vinculados con distintos estudios médicos realizados durante la causa.
Mariela Biazoni Rolla, médica legista, fue quien realizó el informe médico-legal de Pity al momento de su detención. Su declaración estará relacionada con ese examen y con las condiciones que presentaba el músico cuando fue evaluado.
También fue citado el médico psiquiatra Esteban Toro Martínez, autor de un informe del Cuerpo Médico Forense incorporado al expediente. Su testimonio estará vinculado con las evaluaciones psiquiátricas realizadas.
Por último, declarará Silvina Guzmán, médica psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y actualmente retirada. La profesional también solicitó declarar por Zoom. De esta manera, la jornada estará concentrada en los informes técnicos y médicos que forman parte de la causa.
El caso por el que es juzgado
Cristian “Pity” Álvarez está acusado de haber asesinado de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018. De acuerdo con el expediente, luego del hecho el músico descartó el arma en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, ubicado en Ramos Mejía.
Más tarde se entregó a la Justicia y, ante la prensa, afirmó: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.
El proceso judicial continuará con la declaración de los testigos convocados, mientras las partes avanzan en la producción de las pruebas previstas para el debate oral.
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