Los nuevos valores de las multas de tránsito en CABA: cuáles son las infracciones más caras
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Cuánto cuestan las multas de tránsito
Durante agosto 2026, el valor de la Unidad Fija en la Ciudad de Buenos Aires quedó establecido en $2410. A partir de ese monto, las principales multas tienen los siguientes valores:
- Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50.
- No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30.
- No utilizar el cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.
- Usar el celular mientras se conduce (100 UF): $94.999.
- Enviar mensajes de texto al volante (200 UF): $189.998.
- Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998.
- Cruzar un semáforo en rojo (de 300 a 1.500 UF): desde $284.997 hasta $1.424.985.
- Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o sobre rampas de acceso (300 UF): $284.997.
- Superar el límite máximo de velocidad circulando a más de 140 km/h (de 400 a 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960.
Cómo saber si tenés infracciones de tránsito
En la Ciudad de Buenos Aires, los conductores pueden averiguar si poseen infracciones a través de dos métodos: presencialmente o de manera online.
- Consulta presencial: Dirigirse a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo.
- Consulta online:
- Ingresar a la página oficial de Consulta de infracciones de tránsito y scoring: buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/consulta-de-infracciones.
- Introducir el DNI o la patente del vehículo.
- Marcar la opción “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar”.
- La página mostrará automáticamente si existen infracciones registradas.
En caso de no tener multas, se podrá descargar un libre deuda haciendo clic en el botón correspondiente.
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