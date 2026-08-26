Las claves y montos de las principales multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires y CABA
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Los detalles a tener en cuenta sobre las multas de tránsito en CABA y PBA
En territorio bonaerense, el sistema está regulado principalmente por la Ley 13.927, mediante la cual la Provincia adhirió a las leyes nacionales de tránsito 24.449 y 26.363. Las multas se expresan en Unidades Fijas (UF) y su valor se actualiza periódicamente. Actualmente, la Provincia informa una UF de $2.271, por lo que el monto final depende de la cantidad de unidades correspondientes a cada infracción.
Entre las principales infracciones que pueden recibir los conductores se encuentran:
- Exceso de velocidad: superar los límites máximos establecidos en calles, avenidas, rutas o autopistas.
- Alcohol al volante: en la Provincia de Buenos Aires rige Alcohol Cero, por lo que conducir después de consumir alcohol constituye una infracción.
- Cruzar un semáforo en rojo: una de las faltas consideradas especialmente riesgosas por la posibilidad de provocar un choque.
- Usar el celular mientras se conduce: manipular el teléfono distrae al conductor y puede derivar en una sanción.
- Circular sin VTV vigente: los vehículos alcanzados por la obligación deben contar con la verificación correspondiente.
- Circular sin licencia: manejar sin una licencia habilitante o hacerlo con el registro vencido también puede generar sanciones.
- Falta de seguro obligatorio: todo vehículo debe contar con la cobertura exigida para circular.
- No utilizar cinturón de seguridad: alcanza tanto al conductor como a la obligación de transportar correctamente a los ocupantes.
- Circular sin casco en moto: conductor y acompañante deben utilizar el elemento de protección reglamentario.
- Estacionamiento indebido: dejar el vehículo en lugares prohibidos, rampas, ochavas o sectores reservados puede terminar en multa y, según el caso, acarreo.
- Circular en contramano o realizar maniobras prohibidas: son conductas sancionables por el riesgo que generan para el resto del tránsito.
- Patente irregular: circular sin las chapas correspondientes, con dificultades para identificarlas o incumpliendo las condiciones reglamentarias puede generar una infracción.
En CABA también existe un Régimen de Faltas que establece sanciones mediante UF. El sistema contempla multas por infracciones relacionadas con la circulación, estacionamiento, documentación y condiciones de seguridad del vehículo. Por ejemplo, circular sin los sistemas obligatorios de frenos, luces, cinturones u otros elementos de seguridad puede ser sancionado con 100 a 1.000 UF, según establece el régimen porteño.
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