Las claves y montos de las principales multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires y CABA.

Los detalles a tener en cuenta sobre las multas de tránsito en CABA y PBA

En territorio bonaerense, el sistema está regulado principalmente por la Ley 13.927, mediante la cual la Provincia adhirió a las leyes nacionales de tránsito 24.449 y 26.363. Las multas se expresan en Unidades Fijas (UF) y su valor se actualiza periódicamente. Actualmente, la Provincia informa una UF de $2.271, por lo que el monto final depende de la cantidad de unidades correspondientes a cada infracción.