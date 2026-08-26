Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa
El pronóstico anticipa la llegada de la esperada tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires. Conocé a qué hora comenzarán las primeras lluvias en la ciudad.
La famosa tormenta de Santa Rosa se adelantó este año y llegará hoy a la Ciudad de Buenos Aires con precipitaciones intermitentes. Tras una mañana con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas, el tiempo comenzará a desmejorar hacia la tarde, marcando el inicio de este esperado evento meteorológico.
A qué hora comienza el clima inestable y las lluvias
De acuerdo con el reporte para este 26 de agosto, la jornada arrancó con un clima estable y marcas térmicas cercanas a los 11°C. Sin embargo, el escenario cambiará de manera definitiva hacia el final de la tarde con el avance de la nubosidad.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó el decreto 437/2011 y suspenderán la licencia de conducir a quienes aparezcan en la lista
- Las primeras lluvias: Se registrará lluvia débil a partir de las 18:00 horas, momento en el que habrá un 40% de probabilidad de precipitaciones (0.7 mm) y los termómetros se ubicarán en torno a los 15°C.
- La noche: Durante la franja nocturna, el cielo seguirá parcialmente nuboso y el fenómeno continuará con chaparrones débiles a las 23:00 y a la medianoche, acompañados por un leve descenso de la temperatura hasta los 13°C.
- Vientos: A lo largo de toda la jornada, se esperan ráfagas constantes provenientes del noreste y el este, alcanzando una velocidad media de 22 km/h.
Se recomienda salir con precaución a partir de la tarde, ya que la inestabilidad se mantendrá constante durante las últimas horas del día.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario