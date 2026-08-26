Tragedia en Misiones: un adolescente recibió una descarga eléctrica dentro de una escuela y murió

Tras constatarse el deceso del menor, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y la posterior inhumación.

La Justicia investiga cómo se produjo la descarga eléctrica

Por disposición judicial, la Policía de Misiones estableció una custodia en el establecimiento educativo para preservar el lugar de los hechos hasta que se terminen de llevar a cabo las pericias correspondientes.

Como parte de las primeras medidas, el magistrado interviniente dispuso que un electricista lleve a cabo un informe técnico sobre las instalaciones de la escuela, particularmente en el sector del techo donde ocurrió el episodio. El objetivo es determinar con precisión las circunstancias exactas en que se produjo la descarga, de dónde habría provenido y si existía alguna anomalía en el tendido eléctrico. La investigación continua abierta.