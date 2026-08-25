Se adelanta la Tormenta de Santa Rosa y es inminente la vuelta de las lluvias: qué día se larga con todo

Milagrosamente, una intensa e inesperada tormenta azotó las costas, impidiendo el desembarco de las naves invasoras y salvando a la ciudad. Desde entonces, la tradición le adjudica a la religiosa el poder de desatar temporales en las fechas cercanas a su festividad litúrgica, un fenómeno climatológico que en el Río de la Plata suele coincidir con el choque de las primeras masas de aire cálido sobre el final del invierno.