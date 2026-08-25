Se adelanta la Tormenta de Santa Rosa y es inminente la vuelta de las lluvias: qué día se larga con todo
Se anticipa una jornada completa, con 24 horas de lluvias y tormentas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el AMBA.
Como ocurre cada año fiel a su cita con el calendario, el mito y la meteorología vuelven a cruzarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la inminente llegada de lluvias y tormentas, a pocos días de cumplirse una nueva conmemoración del Día de Santa Rosa de Lima —festejado cada 30 de agosto—.
Es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un frente de mal tiempo e inestabilidad dirá presente en la región en perfecta sintonía con la famosa tradición popular.
Si bien la festividad cae este año sobre el fin de semana, los radares del organismo indican que el giro en las condiciones atmosféricas se adelantará levemente, marcando el pulso de las precipitaciones en la antesala de la fecha histórica.
El pronóstico día por día para el AMBA: qué día llegan las tormentas y lluvias
Las marcas térmicas se mantendrán en un rango templado, aunque el paso de los días estará dominado por el cambio en la nubosidad y la llegada del agua:
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Miércoles: El cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado durante gran parte del día, desmejorando hacia la noche con cielo totalmente nublado. Las temperaturas se moverán entre una mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 19 grados.
Jueves: Será la jornada clave de la inestabilidad. El SMN anticipa la llegada de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones persistentes durante la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14 y los 18 grados.
Viernes: El sistema frontal comenzará a alejarse, permitiendo una paulatina mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, quedando algo nublado hacia la tarde y la noche, con registros que irán de los 11 a los 17 grados.
El origen del mito: ¿qué hay detrás de la Tormenta de Santa Rosa?
La creencia popular en torno a la “Tormenta de Santa Rosa” se remonta al año 1615 en Perú. Según relata la historia, la ciudad de Lima se encontraba amenazada por el ataque de piratas holandeses cuando un grupo de fieles, encabezado por Isabel Flores de Oliva (conocida posteriormente como Santa Rosa de Lima), se congregó en oración rogando por la protección del lugar.
Milagrosamente, una intensa e inesperada tormenta azotó las costas, impidiendo el desembarco de las naves invasoras y salvando a la ciudad. Desde entonces, la tradición le adjudica a la religiosa el poder de desatar temporales en las fechas cercanas a su festividad litúrgica, un fenómeno climatológico que en el Río de la Plata suele coincidir con el choque de las primeras masas de aire cálido sobre el final del invierno.
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