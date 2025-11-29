Cuatro mujeres que volvían de un recital de Axel murieron en un choque sobre la Ruta 90
Las víctimas son cuatro mujeres y el conductor del otro vehículo; el accidente involucró tres autos y dejó los autos irreconocibles.
Cinco personas perdieron la vida este viernes en un violento accidente sobre la ruta provincial 90, en Santa Fe. El choque, que involucró a tres vehículos, provocó la destrucción total de dos de ellos y obligó a cortar el tránsito durante más de seis horas mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de Alcorta y la Policía de Seguridad Vial, el accidente se produjo cuando un automóvil conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, colisionó de frente con otro vehículo en el que viajaban cuatro mujeres oriundas de Máximo Paz. En el mismo sector circulaba una camioneta con dos hombres, quienes resultaron ilesos.
Las víctimas femeninas regresaban a su localidad tras asistir al recital gratuito de Axel en Melincué. La fuerza del impacto fue tal que el auto quedó completamente destrozado e irreconocible. La policía identificó a las mujeres como Nancy Gloria Albarracín, de 63 años; Nanci Marcela Beliera, de 58; Marisa Grimi, también de 58; y Claudia Patricia Risso, de 56. Dos de ellas se desempeñaban como docentes.
Albarracín fue rescatada con vida, pero falleció poco después en el Hospital Samco de Alcorta. La quinta víctima fatal fue el conductor del otro vehículo, Pellegrini, mecánico de renombre en la zona y vecino de Alcorta.
Los equipos de emergencia describieron un escenario devastador: los chasis de ambos autos quedaron tan deformados que resultaron necesarias maniobras complejas para poder extraer los cuerpos de las víctimas, mientras se preservaba la escena para la investigación policial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario