Cuatro mujeres que volvían de un recital de Axel murieron en un choque sobre la Ruta 90

Las víctimas femeninas regresaban a su localidad tras asistir al recital gratuito de Axel en Melincué. La fuerza del impacto fue tal que el auto quedó completamente destrozado e irreconocible. La policía identificó a las mujeres como Nancy Gloria Albarracín, de 63 años; Nanci Marcela Beliera, de 58; Marisa Grimi, también de 58; y Claudia Patricia Risso, de 56. Dos de ellas se desempeñaban como docentes.