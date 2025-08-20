Cuatro policías de Santa Cruz serán sancionados tras golpear a un joven en un control
El ataque quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y generó repudio. La fuerza provincial inició sumarios y prometió sanciones ejemplares.
La violencia policial volvió a quedar en el centro de la escena en Santa Cruz. Cuatro efectivos de la fuerza provincial fueron registrados mientras golpeaban salvajemente a un joven que había evadido un control vehicular y que intentaba ingresar a su domicilio. Las imágenes se difundieron masivamente en redes sociales, lo que obligó a las autoridades a pronunciarse de manera inmediata.
El video muestra cómo uno de los agentes intercepta al joven y, sin mediar diálogo, lo golpea de lleno en la cara para reducirlo. Acto seguido, otros dos policías lo arrastran escaleras abajo mientras el primero continúa atacándolo con piñas y patadas incluso cuando la víctima ya se encontraba en el suelo.
La secuencia fue grabada por testigos y desató una ola de indignación en la provincia y a nivel nacional. Frente a la repercusión, la Policía de Santa Cruz emitió un comunicado en el que condenó la conducta de los efectivos y aclaró que las acciones “no se corresponden con los principios que rigen la función policial”.
La institución anunció la apertura de actuaciones administrativas a través de la Dirección General de Asuntos Internos para determinar responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias, además de las posibles consecuencias judiciales. En tanto, la familia del joven presentó una denuncia formal por malos tratos, lo que abre la puerta a un proceso paralelo en la Justicia.
Desde la fuerza, remarcaron que existe un compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos y que no se tolerarán excesos en el uso de la fuerza. “El accionar de nuestros miembros debe regirse por la legalidad, la proporcionalidad y el respeto a la ciudadanía”, señaló el documento.
El caso volvió a poner en discusión el problema de la violencia institucional y el desafío de garantizar un control real sobre los efectivos que salen a la calle armados y con poder de coerción. Mientras tanto, la sociedad espera que las sanciones no se queden solo en declaraciones públicas, sino que se traduzcan en hechos concretos que marquen un precedente.
