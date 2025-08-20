Manifestaciones en todo el país mientras se debate el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados se encuentra en una jornada de debate crucial desde el mediodía de este miércoles. Durante la sesión, que ha sido calificada como "megasesión", los legisladores están tratando varios temas que generan gran tensión en la Casa Rosada. Los puntos principales a discutir son los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la reforma jubilatoria y la declaración de emergencia para personas con discapacidad.