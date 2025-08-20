Manifestaciones en todo el país mientras se debate el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad
En tanto que la Cámara de Diputados lleva a cabo una maratónica sesión en el recinto, hay marchas en el Congreso y otros puntos del país.
La Cámara de Diputados se encuentra en una jornada de debate crucial desde el mediodía de este miércoles. Durante la sesión, que ha sido calificada como "megasesión", los legisladores están tratando varios temas que generan gran tensión en la Casa Rosada. Los puntos principales a discutir son los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la reforma jubilatoria y la declaración de emergencia para personas con discapacidad.
En ese contexto, tanto las afueras del Congreso como diferentes puntos del país -tales como Córdoba, Mar del Plata y otros sitios- se encuentran manifestándose a favor de que se rechace el veto del presidente a estas leyes tan importantes y el área de Discapacidad no quede desprotegida por el Gobierno.
En este sentido, uno de los manifestantes que se congrega por estas horas en las afueras del recinto de Diputados aseguró: "Este momento del país es caótico para todos, más allá de cualquier banderío político, acá hay sentido común que aplicar. Todos tenemos que comer. La libertad en una sociedad se llama derecho".
En tanto, otro testimonio remarcó que "es una vergüenza" que Javier Milei "esté representando a todas las personas con discapacidad, con el desprecio y la forma en que habla y se dirige hacia las familias o hacia las personas directamente".
Y agregó: "No puedo creer los representantes que tenemos hoy en el país, parece que estuviéramos en un sueño... hablo en general, desde el Presidente hasta algunos diputados, como la vergüenza de ayer que dijo que los niños no tenían derecho a atenderse en el Garrahan".
"Es un nudo en el estómago. ¿Sabés qué es lo que más bronca me da? Que hay gente a la par nuestra que todavía defiende esto, eso es lo que más pena y bronca me da", señaló la mujer.
