El 20 de agosto es el Día de la Papa Frita: por qué se festeja hoy en Argentina y en el mundo

Punto Mona - Papas fritas (2)

La base de unas buenas papas fritas es simple: se hacen con aceite en buen estado (máximo un uso previo) y controlando el tiempo de cocción. La forma más clásica es cortarlas en bastones para freírlas directamente en aceite bien caliente.

Pero de un tiempo a esta parte aparatos como la air fryer inundaron el mercado de los electrodomésticos con una oferta que va desde los modelos más pequeños -a unos $ 45.000- hasta los más versátiles que también sirven para preparar alimentos al horno.

En la gastronomía las papas fritas son un comodín en la carta, y para prepararlas se remojan primero en agua fría o con hielo para eliminar el exceso de almidón y lograr mayor crocante.

Luego se realiza una primera fritura a baja temperatura (“blanqueado”) y una segunda a 190°C para dorarlas completamente. Por último, se escurren y se salan antes de servir.

Un estudio conducido por una cadena de comida rápida reveló que el 98% de los encuestados asocia las papas fritas con la felicidad, y que el 83% considera que la textura crujiente es el factor más importante para disfrutar este clásico.

Además, el 71% afirmó que prefiere las papas de restaurante frente a otras opciones y un 58% de los encuestados admitió que las come antes que la hamburguesa, lo que no es un tema menor al momento de pensar un menú.