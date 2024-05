Fuerte mensaje de Dalma Maradona tras el giro en el caso de la muerte de su padre

La pericia indica que Diego falleció el 25 de noviembre del 2020 por un “paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda agusane un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o a lo sumo en pocas horas”.

Las conclusiones fueron presentadas por el perito forense Pablo Ferrari, experto oficial de la Suprema Corte Bonaerense en la asesoría pericial de San Isidro. Fue pedido por el abogado de Leopoldo Luque, Julio Ribas; y el de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk.

En este marco, Dalma estalló por versiones tras este nuevo informe sobre la muerte de su padre y las repercusiones que tuvo, apuntado a las adicciones que sufrió el "Diez".

"Nunca sabré porque sigo en esta inodoro que es twitter! Solo quiero aclararle a los boludos que cuando digo que no van a culpar a mi papá de su muerte, me refiero a que quieren decir que estaba con alcohol o tóxicos en la sangre CUANDO NO ES CIERTO!", sentenció la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe.

