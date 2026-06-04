Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando pidió la detención de una testigo

El juicio por la muerte de Maradona

juicio por la muerte de maradona Juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro.

Como se sabe, Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 y la autopsia determinó que la causa oficial fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca, en un contexto de diversas patologías previas.

No obstante, las circunstancias de su muerte derivaron en un juicio que fue anulado, y desde el 14 de abril último se lleva adelante un segundo juicio oral en los Tribunales de San Isidro, donde siete profesionales de la salud se encuentran en el banquillo de los acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual.

Teniendo en cuenta que la enfermera Dahiana Gisela Madrid solicitó afrontar un juicio por jurados independiente y su situación procesal corre por una vía separada, los siete imputados en este juicio son: