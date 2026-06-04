Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando pidió la detención de una testigo
El abogado de Dalma y Gianinna Maradona reclamó a los jueces el arresto de una empleada de la prepaga que atendía a Maradona, quien habría incurrido en evasivas al responder preguntas de las partes.
En el marco del juicio que se lleva adelante por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando pidió este jueves la detención de una testigo que habría incurrido en falso testimonio, según el parece del abogado de las hijas del “Diez”.
Se trata de una empleada administrativa de Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para proveer servicios al fallecido jugador que en el momento de su deceso el 25 de noviembre de 2020 habitaba en una vivienda en el country San Andrés.
Se trata de Nelsa Marilyn Pérez, quien durante el proceso judicial respondió con evasivas las preguntas de las partes, según destacó el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, por lo cual solicitó su arresto.
Pérez era una de las integrantes del grupo de WhatsApp "Tigre", donde personal de Swiss Medical y Medidom coordinaban los insumos para la internación domiciliaria del paciente en la localidad bonaerense de Benavídez, adonde fue trasladado el 11 de noviembre de 2020 tras haber sido dado de alta en la Clínica Olivos.
Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dictaron un cuarto intermedio para deliberar y luego no dieron lugar al planteo del abogado querellante, quien manifestó su decepción ante la negativa.
El juicio por la muerte de Maradona
Como se sabe, Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 y la autopsia determinó que la causa oficial fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca, en un contexto de diversas patologías previas.
No obstante, las circunstancias de su muerte derivaron en un juicio que fue anulado, y desde el 14 de abril último se lleva adelante un segundo juicio oral en los Tribunales de San Isidro, donde siete profesionales de la salud se encuentran en el banquillo de los acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual.
Teniendo en cuenta que la enfermera Dahiana Gisela Madrid solicitó afrontar un juicio por jurados independiente y su situación procesal corre por una vía separada, los siete imputados en este juicio son:
- Leopoldo Luque: Neurocirujano y médico de cabecera.
- Agustina Cosachov: psiquiatra.
- Carlos "Charly" Díaz: psicólogo.
- Nancy Forlini: coordinadora médica de Swiss Medical.
- Mariano Perroni: coordinador de enfermeros de la empresa Medidom.
- Ricardo Almirón: enfermero que cubría el turno noche.
- Pedro Di Spagna: médico clínico contratado.
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