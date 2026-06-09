Habló la hermana de Luciana, la chica desaparecida en Colonia Caroya: "Se la llevaron"

“Había un niño que venía a verla a la escuela. No es nada anormal”, contó y agregó: “No hace mucho que estaban juntos. Recién se estaban conociendo, niños chiquitos”. En cuanto a la dinámica de la relación, comentó que solo “se veían un ratito a la salida de la escuela”.

En ese sentido, remarcó que siempre mantuvo una relación de confianza con su hermana para que pudiera contarle con quién se relacionaba: “Yo siempre fui una persona muy abierta y siempre le decía que era mucho mejor que me dijera quién era, mirábamos y listo, no pasaba nada”, dijo.

luciana cordoba colonia caroya Desesperada búsqueda en Córdoba tras la desaparición de la menor de 15 años

La mujer explicó además que, cuando la familia advirtió que Luciana no aparecía, una de las primeras medidas fue averiguar sobre el paradero del adolescente. De acuerdo con la información que recibieron, el joven asistió normalmente a la escuela durante la jornada del lunes y se retiró a las 14.45.

Sin embargo, Andrea sostuvo que, por el momento, no descarta ninguna sospecha. Sus dudas se centran en una actitud que habría tenido este chico momentos después de que se conociera la desaparición de Luciana.

“Ahora mismo él es un sospechoso para mí”, afirmó y explicó que “ni bien se enteró de todo, él bloqueó a toda la familia”.

No obstante, la mujer también aclaró que no descarta que esa actitud pueda tener otra explicación. “Es un niño. Puede ser que tenga miedo. “Puede ser que los padres le digan: ‘No te metas en quilombo, bloqueá, no hables, sos menor’”, planteó Andrea en diálogo con A la Barbarossa.

alerta sofia luciana colonia caroya cordoba Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Aylen Barrios Alarcón en Colonia Caroya, Córdoba

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la dirección del fiscal Guillermo Monti y con la participación de distintas fuerzas de seguridad. En las últimas horas, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, viajó hasta Colonia Caroya para supervisar personalmente los operativos y coordinar acciones con los equipos que trabajan en la búsqueda.

Los rastrillajes se extendieron por distintos sectores de Colonia Caroya y también alcanzaron localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate. Además, se activó el Alerta Sofía.