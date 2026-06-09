Habló la hermana de Luciana, la chica desaparecida en Colonia Caroya: "Se la llevaron"
La adolescente de 14 años fue vista por última vez a la salida del colegio. Su hermana mayor sostiene que alguien se la llevó.
La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Colonia Caroya, mantiene en alerta a toda la provincia de Córdoba. Mientras continúan los operativos de búsqueda, Andrea, su hermana mayor, habló sobre los últimos movimientos de la adolescente y se refirió especialmente a un joven de 16 años con quien mantenía un vínculo reciente.
Durante una entrevista televisiva, Andrea describió a Luciana como una chica tranquila y aseguró que “no tiene conflictos con nadie”. Según relató, dentro del entorno familiar no detectaron señales que hicieran pensar en problemas personales que pudieran derivar en un escape.
Ante esto, desde la familia sostienen la hipótesis de que la adolescente que no se fue por su propia voluntad, sino que alguien se la llevó. “Es una nena que no haría esto. Insisto, se la llevaron”, aseguró Andrea y comentó “Anoche le pregunté a mamá si habrá sido alguien conocido, de algún kiosco. Quizás le dijeron: ‘Vení, te llevo con tu mamá porque le pasó algo’. Pero mi mamá me dijo: ‘No, Andrea, Luciana tampoco es tan tonta’”.
Búsqueda de Luciana en Colonia Caroya: las sospechas de su hermana
Por otro lado, la hermana reveló que Luciana estaba comenzando a conocer a un adolescente de 16 años que asistía a otro colegio. Según contó, ambos se habían conocido el año pasado cuando la joven todavía concurría a esa escuela.
“Había un niño que venía a verla a la escuela. No es nada anormal”, contó y agregó: “No hace mucho que estaban juntos. Recién se estaban conociendo, niños chiquitos”. En cuanto a la dinámica de la relación, comentó que solo “se veían un ratito a la salida de la escuela”.
En ese sentido, remarcó que siempre mantuvo una relación de confianza con su hermana para que pudiera contarle con quién se relacionaba: “Yo siempre fui una persona muy abierta y siempre le decía que era mucho mejor que me dijera quién era, mirábamos y listo, no pasaba nada”, dijo.
La mujer explicó además que, cuando la familia advirtió que Luciana no aparecía, una de las primeras medidas fue averiguar sobre el paradero del adolescente. De acuerdo con la información que recibieron, el joven asistió normalmente a la escuela durante la jornada del lunes y se retiró a las 14.45.
Sin embargo, Andrea sostuvo que, por el momento, no descarta ninguna sospecha. Sus dudas se centran en una actitud que habría tenido este chico momentos después de que se conociera la desaparición de Luciana.
“Ahora mismo él es un sospechoso para mí”, afirmó y explicó que “ni bien se enteró de todo, él bloqueó a toda la familia”.
No obstante, la mujer también aclaró que no descarta que esa actitud pueda tener otra explicación. “Es un niño. Puede ser que tenga miedo. “Puede ser que los padres le digan: ‘No te metas en quilombo, bloqueá, no hables, sos menor’”, planteó Andrea en diálogo con A la Barbarossa.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo la dirección del fiscal Guillermo Monti y con la participación de distintas fuerzas de seguridad. En las últimas horas, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, viajó hasta Colonia Caroya para supervisar personalmente los operativos y coordinar acciones con los equipos que trabajan en la búsqueda.
Los rastrillajes se extendieron por distintos sectores de Colonia Caroya y también alcanzaron localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate. Además, se activó el Alerta Sofía.
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