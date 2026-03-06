De cuánto serán las multas de tránsito por distintas infracciones: los detalles y montos
Las faltas leves vencen a los 2 años y las graves a los 5. En CABA el plazo es distinto. Qué pasa con la renovación del registro si tenés deuda.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito
– Exceso de velocidad: entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)
– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Pasar un semáforo en rojo: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Circular a contramano: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Mal estacionamiento: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Conducir alcoholizado: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).
– Por circular con la VTV vencida: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin habilitación: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin la documentación: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular sin cobertura de seguro: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular con exceso de ocupantes: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF).
