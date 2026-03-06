De cuánto serán las multas de tránsito por distintas infracciones: los detalles y montos

– Circular a contramano: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF).