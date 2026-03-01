VTV: cuáles son las sanciones por no tener la verificación al día
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
En qué momento se entra en infracción
La falta se configura desde el día posterior al que indica la etiqueta adherida al parabrisas. Por ejemplo, si el vencimiento figura el 5 de abril, el 6 ya se considera incumplimiento.
En la provincia de Buenos Aires, el sistema permite adelantar el trámite hasta 30 días antes. Esa opción le da a los conductores un margen para organizar la agenda, aunque no modifica la regla principal: una vez superada la fecha, el vehículo queda fuera de norma.
Otro punto que genera confusión es el turno solicitado. Contar con una cita confirmada no habilita a circular si la revisión ya expiró. Ante un control, el agente puede poner la multa aunque el conductor tenga programada la inspección para los días siguientes.
Cuánto puede llegar a costar la multa
El debate se da en un contexto de actualización de valores de infracciones para 2026. El nuevo esquema de sanciones en Ciudad y Provincia elevó el costo de circular sin cumplir requisitos obligatorios, con la VTV como uno de los principales ejes de control.
En territorio bonaerense, circular sin la VTV vigente implica multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
Además, la falta de documentación obligatoria, como licencia de conducir; seguro; o patente, también puede derivar en sanciones elevadas. La acumulación de infracciones puede generar bloqueos administrativos que dificulten trámites posteriores, como transferencias o renovaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario