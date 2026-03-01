VTV: cuáles son las sanciones por no tener la verificación al día

Cuánto puede llegar a costar la multa

El debate se da en un contexto de actualización de valores de infracciones para 2026. El nuevo esquema de sanciones en Ciudad y Provincia elevó el costo de circular sin cumplir requisitos obligatorios, con la VTV como uno de los principales ejes de control.

En territorio bonaerense, circular sin la VTV vigente implica multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Además, la falta de documentación obligatoria, como licencia de conducir; seguro; o patente, también puede derivar en sanciones elevadas. La acumulación de infracciones puede generar bloqueos administrativos que dificulten trámites posteriores, como transferencias o renovaciones.