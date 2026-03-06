Habló el padre del bebé asesinado en Rosario: "Se me fue en mis brazos"
Valentín relató todos los detalles sobre el ataque mortal en el que murió su hijo Gian, de un año y tres meses.
Valentín tenía a su hijo Gian en brazos cuando comenzó el tiroteo. El bebé de un año recibió un disparo mortal en el pecho y llegó sin vida al hospital. Todo ocurrió tras una discusión entre dos jóvenes en una vivienda de Rosario, donde funciona una barbería familiar.
“Se me fue en mis brazos”, expresó este viernes el joven de 21 años, tras el asesinato de su bebé. "Gian era muy especial. No sé por qué se fue. No puedo mas", pronunció su padre antes de romper en un llanto desgarrador.
El ataque ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda ubicada en Melincué al 6100, zona sur de Rosario, donde funciona una barbería familiar manejada por Valentín y su primo. Al momento del hecho, varios amigos y parientes, incluidos otros menores, se encontraban reunidos en interior del lugar, como lo hacían de manera habitual.
El joven barbero recordó que todo se inició por una discusión verbal entre un joven llamado Ismael, conocido de su primo, y otro individuo.
Según relató, el agresor pasó en moto junto a su novia por la puerta de la barbería e Ismael “le gritó algo”. Al tiempo, el joven regresó a bordo de un Chevrolet Corsa gris, pero esta vez acompañado por otro individuo y armado con una manopla. Tras trenzarse en una pelea, ambos se dieron a la fuga no sin antes romper la camioneta del abuelo del bebé. Ante esto, Ismael les arrojó una botella que terminó impactando contra la luneta del auto.
“Pasaron cinco minutos y volvieron. Vinieron a matar, no les importó nada”, expresó Valentín y agregó: "Le tocó a Gian, pero pude haber sido yo, mi mamá, mi papá, mi primo...".
Al momento del hecho, el joven tenía a su pequeño bebé en brazos y los atacantes no le dieron tiempo a nada. “Lo tenía a Gian a upa. Cuando vinieron, veo que saca la pistola y escuché los tiros. Sentí que uno me rozó y a Gian le dio en el corazón".
Toda la trágica ocurrió en cuestión de segundos: "Fue todo muy rápido. En el transcurso que veo que saca la pistola, disparó. Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro. Cuando me quise cubrir para abrazarlo a Gian ya era tarde”, recordó.
Cuando los disparos cesaron, Valetín y su padre llevaron de urgencia a Gian al Hospital Roque Sáenz Peña, pero el bebé llegó sin signos vitales y poco después se confirmó su fallecimiento. “Cuando llegamos ya se me había ido en mis brazos”, se lamentó.
Mataron a un bebé durante un tiroteo en Rosario: quiénes son los detenidos
Hasta el momento hay cuatro personas arrestadas por el asesinato de Gian.
Un individuo identificado como Kevin P. fue detenido en el lugar por un gendarme vecino de la víctima, que intervino tras escuchar los disparos. Otro, sindicado como Alan V. fue apresado por la Policía en un domicilio cuando intentaba fugarse. En medio del operativo, los efectivos también hallaron el Chevrolet Corsa gris en el que se habían desplazado los asesinos.
Además, demoraron a un hombre de 45 años, que también quiso escapar, y a una mujer de 50 por entorpecer las detenciones.
