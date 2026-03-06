Habló el padre del bebé asesinado en Rosario: "Se me fue en mis brazos"

asesinato bebe tiroteo rosario

“Pasaron cinco minutos y volvieron. Vinieron a matar, no les importó nada”, expresó Valentín y agregó: "Le tocó a Gian, pero pude haber sido yo, mi mamá, mi papá, mi primo...".

Al momento del hecho, el joven tenía a su pequeño bebé en brazos y los atacantes no le dieron tiempo a nada. “Lo tenía a Gian a upa. Cuando vinieron, veo que saca la pistola y escuché los tiros. Sentí que uno me rozó y a Gian le dio en el corazón".

Toda la trágica ocurrió en cuestión de segundos: "Fue todo muy rápido. En el transcurso que veo que saca la pistola, disparó. Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro. Cuando me quise cubrir para abrazarlo a Gian ya era tarde”, recordó.

Cuando los disparos cesaron, Valetín y su padre llevaron de urgencia a Gian al Hospital Roque Sáenz Peña, pero el bebé llegó sin signos vitales y poco después se confirmó su fallecimiento. “Cuando llegamos ya se me había ido en mis brazos”, se lamentó.

Mataron a un bebé durante un tiroteo en Rosario: quiénes son los detenidos

Hasta el momento hay cuatro personas arrestadas por el asesinato de Gian.

Un individuo identificado como Kevin P. fue detenido en el lugar por un gendarme vecino de la víctima, que intervino tras escuchar los disparos. Otro, sindicado como Alan V. fue apresado por la Policía en un domicilio cuando intentaba fugarse. En medio del operativo, los efectivos también hallaron el Chevrolet Corsa gris en el que se habían desplazado los asesinos.

Además, demoraron a un hombre de 45 años, que también quiso escapar, y a una mujer de 50 por entorpecer las detenciones.