VTV: la multa que recibirán aquellos que no tengan la verificación hecha
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cuál es la multa por no tener la VTV
El monto de la multa por circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día en diciembre de 2025 se calcula en función de la Unidad Fija (UF), un valor variable que las autoridades de tránsito actualizan de manera periódica. Para esa fecha, la penalización económica por incumplir la obligación de tener la VTV vigente, o por circular con el certificado vencido, representa una suma considerable de dinero.
La legislación de tránsito indica que la falta de VTV constituye una infracción grave, y el valor exacto de la multa en diciembre de 2025 puede variar según la jurisdicción (provincia o ciudad autónoma) y si el pago se realiza dentro del plazo voluntario. Por ese motivo, mantener la VTV vigente resulta un requisito indispensable para circular legalmente y evitar estas severas consecuencias.
Quiénes están exentos de hacer la VTV
Por ejemplo, los autos 0 km van a estar exentos de realizar la VTV hasta cumplir tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos, lo que pase primero.
Ya para el caso de las motos nuevas, el plazo sin obligación de hacer la verificación es de un año desde la fecha de inscripción. Una vez cumplido ese período, van a tener que presentarse en los talleres habilitados para hacer el control técnico.
Los autos eléctricos e híbridos deberán continuar con la VTV, aunque con procedimientos adaptados a su motorización.
Para solicitar turno, tanto en la Ciudad como en la Provincia, se puede realizar todo el proceso de manera digital: elegir fecha según terminación de patente, abonar el trámite online o presencial y presentar la documentación requerida en la planta asignada.
Cuánto cuesta hacer la VTV en diciembre 2025
El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en diciembre de 2025 varía de forma considerable según la jurisdicción donde se realice el trámite, ya sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o en la Provincia de Buenos Aires. En CABA, el valor para autos particulares ronda los 38.014 pesos argentinos, mientras que el trámite para motocicletas cuesta cerca de 14.293 pesos.
Estos precios se actualizan periódicamente para reflejar ajustes inflacionarios y costos operativos, por lo que el conductor siempre debe verificar la tarifa oficial vigente al momento de solicitar el turno.
En la Provincia de Buenos Aires, el costo de la VTV resulta notablemente más alto y se organiza según la categoría del vehículo. Para autos particulares de hasta 2.500 kg, el precio en esa fecha se sitúa alrededor de 79.640 pesos argentinos. También existen tarifas diferenciadas para otros rodados, como motocicletas y vehículos de mayor peso, además de descuentos relevantes, como la bonificación del 50% para jubilados con ingresos bajos. Esta diferencia en los valores responde a la disparidad de regulaciones en cada distrito, lo que vuelve esencial consultar el cuadro tarifario provincial si el vehículo está radicado en esa área.
