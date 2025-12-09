VTV: la multa que recibirán aquellos que no tengan la verificación hecha

Ya para el caso de las motos nuevas, el plazo sin obligación de hacer la verificación es de un año desde la fecha de inscripción. Una vez cumplido ese período, van a tener que presentarse en los talleres habilitados para hacer el control técnico.

Los autos eléctricos e híbridos deberán continuar con la VTV, aunque con procedimientos adaptados a su motorización.

Para solicitar turno, tanto en la Ciudad como en la Provincia, se puede realizar todo el proceso de manera digital: elegir fecha según terminación de patente, abonar el trámite online o presencial y presentar la documentación requerida en la planta asignada.

Cuánto cuesta hacer la VTV en diciembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en diciembre de 2025 varía de forma considerable según la jurisdicción donde se realice el trámite, ya sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o en la Provincia de Buenos Aires. En CABA, el valor para autos particulares ronda los 38.014 pesos argentinos, mientras que el trámite para motocicletas cuesta cerca de 14.293 pesos.

Estos precios se actualizan periódicamente para reflejar ajustes inflacionarios y costos operativos, por lo que el conductor siempre debe verificar la tarifa oficial vigente al momento de solicitar el turno.

En la Provincia de Buenos Aires, el costo de la VTV resulta notablemente más alto y se organiza según la categoría del vehículo. Para autos particulares de hasta 2.500 kg, el precio en esa fecha se sitúa alrededor de 79.640 pesos argentinos. También existen tarifas diferenciadas para otros rodados, como motocicletas y vehículos de mayor peso, además de descuentos relevantes, como la bonificación del 50% para jubilados con ingresos bajos. Esta diferencia en los valores responde a la disparidad de regulaciones en cada distrito, lo que vuelve esencial consultar el cuadro tarifario provincial si el vehículo está radicado en esa área.