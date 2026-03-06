Un camión con cemento volcó en Villa Urquiza y el conductor quedó atrapado
El hombre tuvo que ser rescatado del interior de la cabina y trasladado al hospital Pirovano. Las imágenes.
Un camión hormigonera que transportaba una pesada carga de cemento volcó este viernes en el barrio porteño de Villa Urquiza. El incidente derivó en la activación de un operativo de emergencia para rescatar al conductor, que había quedado herido dentro de la cabina.
El hecho se produjo esta mañana minutos después de las 11.30 en Bauness al 2100, entre la calle Mendoza y la avenida Olazábal, una zona concurrida y rodeada por obras de construcción.
Según trascendió, el camión mixer había detenido su marcha cuando el pavimento se quebró, generando que una de las ruedas traseras se hundiera y se provocara el vuelco. Tal como se observa en videos grabados en el lugar del incidente, el vehículo quedó tumbado sobre el lateral derecho, sobre la vereda.
De inmediato se montó un operativo de emergencia en el lugar para rescatar al conductor de la hormigonera, que había quedado atrapado y herido en el interior de la cabina.
Bomberos de la Ciudad que acudieron al sitio del incidente utilizaron una tabla rígida y un collar cervical para garantizar que el rescate sea seguro y así evitar que el hombre padeciera mayores lesiones.
Según informó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), como consecuencia del incidente vial, el camionero sufrió la fractura de uno de sus hombros, motivo por el que fue derivado al Hospital Pirovano.
Debido al incidente y al importante operativo, el tránsito sobre la calle Bauness al 2100, entre la calle Mendoza y la avenida Olazábal permaneció cortado al tránsito para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y el posterior retiro del vehículo, que quedó tendido sobre la vereda.
Insólito video: se incendió una camioneta y apagaron el fuego a los sodazos
Una insólita situación se vivió en la localidad bonaerense de Pergamino donde, ante el incendio de una camioneta, dos soderos que pasaban por el lugar decidieron frenar y bajarse a ayudar a combatir el fuego a los sodazos. Toda la escena quedó registrada en un video.
El llamativo episodio se registró el jueves minutos antes de las 13:00 en la intersección de boulevard Alsina y Ameghino, donde una camioneta Fiat Toro gris presentó un desperfecto en el sector del motor y comenzó a prenderse fuego de forma repentina cuando el vehículo estaba detenido en el semáforo.
Tal como se observa en un video grabado por un testigo, el conductor de la camioneta logró descender a tiempo, pero ante la imposibilidad de apagar las llamas con el matafuego, atinó a sacar algunas pertenencias de la caja. Fue entonces cuando aparecieron sus salvadores.
