Un camión con cemento volcó en Villa Urquiza y el conductor quedó atrapado

camion villa urquiza

Según informó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), como consecuencia del incidente vial, el camionero sufrió la fractura de uno de sus hombros, motivo por el que fue derivado al Hospital Pirovano.

Debido al incidente y al importante operativo, el tránsito sobre la calle Bauness al 2100, entre la calle Mendoza y la avenida Olazábal permaneció cortado al tránsito para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y el posterior retiro del vehículo, que quedó tendido sobre la vereda.

Insólito video: se incendió una camioneta y apagaron el fuego a los sodazos

Una insólita situación se vivió en la localidad bonaerense de Pergamino donde, ante el incendio de una camioneta, dos soderos que pasaban por el lugar decidieron frenar y bajarse a ayudar a combatir el fuego a los sodazos. Toda la escena quedó registrada en un video.

pergamino incendio camioneta sodero

El llamativo episodio se registró el jueves minutos antes de las 13:00 en la intersección de boulevard Alsina y Ameghino, donde una camioneta Fiat Toro gris presentó un desperfecto en el sector del motor y comenzó a prenderse fuego de forma repentina cuando el vehículo estaba detenido en el semáforo.

Tal como se observa en un video grabado por un testigo, el conductor de la camioneta logró descender a tiempo, pero ante la imposibilidad de apagar las llamas con el matafuego, atinó a sacar algunas pertenencias de la caja. Fue entonces cuando aparecieron sus salvadores.