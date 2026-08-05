La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha y sede inédita

En aquel anuncio, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había explicado el nuevo rol que tendría el estadio: "El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la casa de las selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará 'Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo'". Además, el dirigente adelantó que el acuerdo también contemplaba la organización de encuentros decisivos de las principales competencias nacionales: "Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio", había señalado Tapia.