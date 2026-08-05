La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha y sede inédita
La Liga Profesional confirmó que el partido decisivo se disputará el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona "Tricampeones del Mundo". Solo resta definir el horario.
La Liga Profesional confirmó este miércoles la sede de la final del Torneo Clausura 2026. Durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, quedó establecido que el partido decisivo se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona "Tricampeones del Mundo", de La Plata. El horario del encuentro será oficializado en las próximas semanas.
La elección del estadio platense no es casual. Desde fines de 2025, el escenario pasó a estar bajo la órbita de la AFA como parte de un ambicioso proyecto de remodelación que busca convertirlo en la "Casa de las Selecciones Nacionales", además de transformarlo en el principal escenario para las definiciones del fútbol argentino.
En aquel anuncio, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había explicado el nuevo rol que tendría el estadio: "El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la casa de las selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará 'Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo'". Además, el dirigente adelantó que el acuerdo también contemplaba la organización de encuentros decisivos de las principales competencias nacionales: "Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio", había señalado Tapia.
El calendario de la definición
Junto con la confirmación de la sede de la final, la Liga Profesional también ratificó el cronograma completo de la etapa decisiva del Torneo Clausura 2026:
- Fase de zonas: del 26 de julio al 8 de noviembre.
- Octavos de final: 21 y 22 de noviembre.
- Cuartos de final: 28 y 29 de noviembre.
- Semifinales: 5 y 6 de diciembre.
- Final: sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
De esta manera, el fútbol argentino ya conoce dónde se definirá al último campeón de la temporada 2026, en un escenario que la AFA busca consolidar como sede permanente para las grandes finales del calendario nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario