Horror en La Plata: la encerró, la quemó con agua hirviendo y prendió fuego la casa
La denunciante, de 38 años, sufrió lesiones en sus piernas. El principal sospechoso quedó detenido, pero luego recuperó la libertad.
Una mujer denunció haber sido víctima de un episodio de violencia de género en su casa de Tolosa, partido de La Plata. Según su testimonio, su pareja la retuvo en el interior de la vivienda, le arrojó agua hirviendo sobre sus piernas y luego intentó prender fuego el lugar. El sospechoso fue detenido, pero más tarde quedó en libertad.
El brutal hecho ocurrió el jueves dentro de una vivienda situada sobre la calle 3 bis, entre 512 y 513, hasta donde se dirigieron efectivos policiales luego de recibir un llamado de alerta al 911.
Cuando los agentes llegaron al domicilio, se encontraron con la mujer herida en una de sus piernas. En ese momento, la denunciante relató que su pareja, de 40 años, la había mantenido retenida dentro de la vivienda en contra de su voluntad. Según expresó, en medio de esa situación, el hombre le arrojó agua hirviendo sobre una de sus piernas.
Posteriormente, con la mujer ya herida, el hombre habría intentado prender fuego toda la casa. De acuerdo con lo informado por el medio 0221, el incendio se produjo de manera parcial, afectando parte del ingreso a la casa y dos sillones.
El hombre fue detenido, pero luego quedó en libertad
En cuanto al hombre denunciado, todavía se encontraba en el lugar del hecho cuando llegó la policía, por lo que fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.
Por el momento, la causa fue caratulada como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”, teniendo en cuenta la agresión denunciada por la mujer, los daños materiales observados dentro del inmueble y el hallazgo de otro elemento que los policías habrían encontrado dentro de la vivienda, aunque no se brindaron mayores detalles al respecto.
En el caso tomó intervención la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial en turno del Departamento Judicial La Plata.
Tras avalar el accionar de la policía, el juez interviniente dispuso la liberación del imputado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, al considerar que se trató de un delito "leve" y que el sospechoso no va a entorpecer al investigación.
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