Horror en La Plata: la encerró, la quemó con agua hirviendo y prendió fuego la casa

Por el momento, la causa fue caratulada como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”, teniendo en cuenta la agresión denunciada por la mujer, los daños materiales observados dentro del inmueble y el hallazgo de otro elemento que los policías habrían encontrado dentro de la vivienda, aunque no se brindaron mayores detalles al respecto.

En el caso tomó intervención la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial en turno del Departamento Judicial La Plata.

Tras avalar el accionar de la policía, el juez interviniente dispuso la liberación del imputado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, al considerar que se trató de un delito "leve" y que el sospechoso no va a entorpecer al investigación.