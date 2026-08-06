La Plata: fingió ser una pasajera para intentar robarle a un conductor de aplicación y quedó detenida
El hecho de inseguridad ocurrió en el barrio El Mondongo. El caso está bajo investigación.
Un grupo de delincuentes intentó asaltar a un chofer de la aplicación DiDi durante un viaje en La Plata, pero la víctima consiguió escapar, pidió ayuda y la Policía logró capturarlos. El hecho de inseguridad ocurrió en El Mondongo, en 1 entre 67 y 68.
El conductor, que realizaba un traslado con su Peugeot 308, recibió una solicitud de viaje de una joven en la zona este de la ciudad. Después de que abordara el automóvil, le pidió detener el recorrido para regresar al punto de partida debido a que, según argumentó, había olvidado dejar un objeto a un familiar.
Cuando volvieron al punto de partida, los esperaban un hombre armado junto a otra mujer. El delincuente amenazó al conductor, que bajó del auto y corrió hasta un comercio cercano para pedir ayuda.
Después de que el hombre volviera a su auto, constató que el vehículo estaba abierto y que le habían sustraído dinero y tarjetas bancarias. Según la información proporcionada por el medio platense 0221, la víctima realizó la denuncia ante la Policía, lo que permitió que los efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado localizaran a los sospechosos.
De esta manera, las autoridades confirmaron que la banda fue capturada en la zona de 1 entre 72 y 73, cerca del Hospital San Martín. Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre 22 y un cuchillo tipo Tramontina. Asimismo, confirmaron que parte de los elementos robados fueron recuperados.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata quedó a cargo de la causa, que investiga la responsabilidad penal de los detenidos y analiza las pruebas recolectadas para avanzar con el proceso judicial. Además, destacaron que el operativo fue ejecutado en cuestión de minutos tras la denuncia, lo que permitió evitar la huida de los implicados.
otro robo a un conductor de aplicaciones en La Plata
En la noche del domingo 19 de julio un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto se registró en Villa Elvira, cerca de las 23.30, cuando un hombre fue interceptado y asaltado mientras realizaba un viaje solicitado mediante una aplicación digital.
El conductor, que conducía una Honda Wave de 110 cc, llegó a la zona de calle 97 entre 118 y 119 sin advertir que sería emboscado. Al detenerse, fue abordado por un hombre armado que lo amenazó y lo golpeó con la culata del arma en la boca, provocándole una lesión. Finalmente, el asaltante le robó la motocicleta y su teléfono celular.
Durante la huida, el agresor fue asistido por una mujer que facilitó la fuga, mientras que el trabajador lesionado fue auxiliado por una vecina. Además, esta mujer le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y alertar a la Policía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario