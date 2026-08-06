La Plata: fingió ser una pasajera para intentar robarle a un conductor de aplicación y quedó detenida

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata quedó a cargo de la causa, que investiga la responsabilidad penal de los detenidos y analiza las pruebas recolectadas para avanzar con el proceso judicial. Además, destacaron que el operativo fue ejecutado en cuestión de minutos tras la denuncia, lo que permitió evitar la huida de los implicados.

otro robo a un conductor de aplicaciones en La Plata

En la noche del domingo 19 de julio un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto se registró en Villa Elvira, cerca de las 23.30, cuando un hombre fue interceptado y asaltado mientras realizaba un viaje solicitado mediante una aplicación digital.

El conductor, que conducía una Honda Wave de 110 cc, llegó a la zona de calle 97 entre 118 y 119 sin advertir que sería emboscado. Al detenerse, fue abordado por un hombre armado que lo amenazó y lo golpeó con la culata del arma en la boca, provocándole una lesión. Finalmente, el asaltante le robó la motocicleta y su teléfono celular.

Durante la huida, el agresor fue asistido por una mujer que facilitó la fuga, mientras que el trabajador lesionado fue auxiliado por una vecina. Además, esta mujer le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y alertar a la Policía.