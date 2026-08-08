El impacto de la muerte de Jorge Messi en la prensa internacional: "Clave en el camino de Lionel a la cima"

La prensa latinoamericana no fue menos exhaustiva. Emol de Chile tituló "Fallece Jorge Messi" y resaltó su "complejo cuadro de salud". El País de Uruguay lo erigió como "figura clave en el desarrollo profesional y empresarial del capitán de la selección", mientras que El Tiempo de Colombia contextualizó su rol "decisivo en la llegada del astro al Barcelona", llamándolo su "pilar". La Razón de Bolivia recurrió a la emotividad ("El astro argentino Lionel Messi está de luto"), y ABC de Paraguay fue el más parco, con un título sin bajada.