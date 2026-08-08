El impacto de la muerte de Jorge Messi en la prensa internacional: "Clave en el camino de Lionel a la cima"
La noticia del fallecimiento del padre de Lionel Messi conmocionó a la prensa mundial. Medios de España, Latinoamérica y el Reino Unido resaltaron su rol como arquitecto de la carrera del astro argentino.
La muerte de Jorge Messi, acaecida este sábado en una clínica de Rosario a los 68 años, resonó con fuerza en los principales diarios del planeta. El hombre que supo ser el pilar silencioso del futbolista argentino ocupó titulares y análisis en las redacciones de España, toda América Latina e incluso el Reino Unido.
Los periódicos españoles lideraron la cobertura. El País encabezó con "Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años", describiéndolo como "empresario y agente" que libraba una batalla contra una dolencia. El Mundo sumó un detalle que otros pasaron por alto: la enfermedad le impidió viajar a la Copa del Mundo junto a su hijo. Su titular lo definió como "figura clave en su carrera" y precisó el lugar del deceso. ABC y Marca optaron por el mismo título escueto.
Esta acreditación se repitió en otros continentes. Al otro lado del Atlántico, el Daily Mail británico fue el único de habla inglesa con amplio despliegue, titulando: "Jorge Messi fallece a los 68 años: numerosos homenajes al padre de Lionel", con foco en las reacciones posteriores a la noticia.
La prensa latinoamericana no fue menos exhaustiva. Emol de Chile tituló "Fallece Jorge Messi" y resaltó su "complejo cuadro de salud". El País de Uruguay lo erigió como "figura clave en el desarrollo profesional y empresarial del capitán de la selección", mientras que El Tiempo de Colombia contextualizó su rol "decisivo en la llegada del astro al Barcelona", llamándolo su "pilar". La Razón de Bolivia recurrió a la emotividad ("El astro argentino Lionel Messi está de luto"), y ABC de Paraguay fue el más parco, con un título sin bajada.
Desde el portal brasileño G1 se publicó en portugués que el deceso ocurrió en Argentina, aunque aclararon que no trascendieron detalles sobre la causa. Esta vasta repercusión evidencia la huella indeleble de Jorge Messi en el fútbol mundial, no como protagonista en el césped, sino como el gestor que, desde las inferiores de Newell's hasta los grandes clubes europeos, forjó la carrera del mejor jugador del siglo.
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