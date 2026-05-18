Habló la familia del joven que murió tras ser golpeado por un vecino en Chascomús: "A Kevin lo mataron"

Como consecuencia del choque, ambos adolescentes resultaron gravemente heridos. Cuando personal del SAME arribó al lugar, trasladó primero a S.M., quien se encontraba en estado crítico y tuvieron que amputarle una pierna.

Sin embargo, Kevin permaneció en el sitio del accidente, inmovilizado sobre una camilla. Fue entonces cuando apareció en escena Leonardo Marcelino, un comerciante que vivía a pocos metros de la esquina donde ocurrió el choque.

Mientras los vecinos comentaban de fondo que los adolescentes eran delincuentes y que les habían encontrado armas, Marcelino se acercó a Kevin y comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza. Todo quedó registrado en un estremecedor video.

adolescente atropellado chascomus Así fue el momento de la golpiza tras el choque en Chascomús

Kevin tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital local y derivado al Sanatorio Franchín, en el barrio porteño de Almagro, por la gravedad de su cuadro. Allí murió el jueves pasado, de acuerdo con la confirmación oficial.

“Cuando llegué al hospital, Kevin ya no estaba consciente. No sabía que no se iba a despertar, simplemente pensaba que era el golpe. No sabía nada de lo que había pasado. Nos enteramos después de viajar a Buenos Aires”, contó hoy Romina, su madre. “Mientras lo estaban desenchufando, yo pensaba que había fallecido por un choque en moto”, agregó.

Al momento de hablar sobre el adolescente, expresó: “Mi hijo era hermoso, alegre, todo el ruido necesario que había era por alegría, No hay palabas, no tengo consuelo, lo único que me mantiene es saber que hay que pelear por Justicia”.

Al respecto de las versiones que circularon, Romina sostuvo que eran una familia unida, con padres presentes y que hablaban constantemente con el adolescente: “Kevin era una persona que, si le pasaba algo lo hablaba, lo contaba. No es que no sabíamos de su vida, ni que estaba todo el día afuera y no sabíamos qué pasaba. Pienso y estoy segura de que, si algo hubiese pasado con esta persona, me habría contado a mi o a su hermana”.

Kevin Martínez chascomus Kevin Martínez tenía 15 años

En ese sentido, Tatiana aseguró luego: “Kevin era mi compañero. Yo sé que, si él hubiese tenido problemas con esta persona, me habría contado a mi primero”. La joven de 17 años comentó además que el agresor vive a media cuadra del accidente. Respecto a S.M. dijo que “era compañero del colegio”, pero que lo conocía “muy poco”. Indicó, además, que era amigo de Kevin desde que empezaron las clases este año.

Marcos, padre del adolescente, se expresó sobre el agresor y apuntó contra los policías que se encontraban en el lugar y que, según el video, no accionaron a tiempo para detener la golpiza: “Vi el video mil veces y no encuentro explicación. Es tanto el dolor que no entiendo por qué la justicia no actuó estando ahí. No tengo palabras para describirlo”, dijo.

Romina, por su parte, indicó que no pudo ver las imágenes: “Todo el tiempo que le dieron para arrebatarle la vida a mi hijo... Había oficiales y gente suficiente para sostenerlo y que no se acercara”, remarcó.

Este lunes, familiares, amigos, vecinos y conocidos de Kevin realizarán una marcha pacífica desde las 16 hacia la comisaría de Chascomús para pedir justicia y medidas contra los policías que se encontraban presentes cuando le pagaban al adolescente.