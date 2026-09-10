Ciudad Cultural Konex será sede del "Festival Democracia Viva 2026" para renovar el pacto democrático

El próximo 16 de septiembre, Ciudad Cultural Konex albergará una nueva edición del Festival Democracia Viva 2026, un encuentro abierto y gratuito impulsado por la organización Asuntos del Sur. La jornada marcará el cierre de un proceso colaborativo junto a más de 70 organizaciones y especialistas, con el objetivo de presentar un Nuevo Acuerdo Democrático: un documento estratégico con hojas de ruta y compromisos diseñados desde el Sur Global.