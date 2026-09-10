Ciudad Cultural Konex será sede del "Festival Democracia Viva 2026" para renovar el pacto democrático
La cita será el próximo miércoles 16 de septiembre, en lo que configurará un encuentro abierto y gratuito impulsado por la organización Asuntos del Sur.
El próximo 16 de septiembre, Ciudad Cultural Konex albergará una nueva edición del Festival Democracia Viva 2026, un encuentro abierto y gratuito impulsado por la organización Asuntos del Sur. La jornada marcará el cierre de un proceso colaborativo junto a más de 70 organizaciones y especialistas, con el objetivo de presentar un Nuevo Acuerdo Democrático: un documento estratégico con hojas de ruta y compromisos diseñados desde el Sur Global.
En un escenario global atravesado por el avance de tendencias autoritarias, la propagación de desinformación y las disputas en torno al desarrollo de nuevas tecnologías, la iniciativa busca consolidar herramientas efectivas de respuesta comunitaria.
Para ello, el encuentro articulará la labor de representantes de la sociedad civil, gobiernos locales, el ámbito académico y la ciudadanía a través de una agenda interactiva de más de 50 propuestas que abarcan conversatorios, talleres participativos, laboratorios sociales, actividades culturales e intervenciones artísticas.
El programa de la jornada se estructurará en torno a siete ejes estratégicos que incluyen la democracia ambiental, los liderazgos juveniles, la equidad de género, la innovación democrática, las tecnologías digitales, la comunicación y la cultura, así como el futuro del multilateralismo. El espacio de intercambio combinará paneles de discusión en formato ágora, charlas relámpago, espacios de vinculación institucional y una feria dedicada a visibilizar la labor de diversas organizaciones.
Respecto al diagnóstico que impulsa esta convocatoria, el director de Asuntos del Sur, Matías Bianchi, señaló que ante los retrocesos democráticos visibles a escala global, resulta prioritario que el Sur Global recupere la iniciativa y encabece la reconstrucción del tejido social a través de un espacio de encuentro caracterizado por un enfoque constructivo y participativo.
Creado en 2016, el Festival Democracia Viva se ha posicionado como un espacio de articulación de alcance regional. Por su parte, la organización promotora, Asuntos del Sur, cuenta con más de quince años de trayectoria orientados al fortalecimiento institucional, la innovación tecnológica y la promoción de políticas públicas inclusivas en la región.
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