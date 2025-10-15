Denuncian que un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió una falla en Aeroparque
La aeronave que cubría la ruta Aeroparque–Córdoba tuvo que aterrizar en Ezeiza por una falla en uno de sus motores. No hubo heridos y los pasajeros fueron reubicados.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió este miércoles por la mañana desde el Aeroparque Jorge Newbery tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Ezeiza luego de detectar una falla en pleno vuelo. El episodio generó complicaciones en la operatoria aérea y provocó el desvío de al menos nueve vuelos.
De acuerdo con información publicada por Clarín, la aeronave presentó un desperfecto mecánico poco después del despegue, lo que obligó a la tripulación a declarar la emergencia y redirigir la ruta hacia Ezeiza, en el sur del Gran Buenos Aires, donde finalmente tocó tierra sin inconvenientes.
A raíz del incidente, Aerolíneas Argentinas difundió un comunicado oficial en el que brindó detalles del hecho. “En relación al vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque-Córdoba, Aerolíneas Argentinas informa que la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue”, señaló la empresa.
“La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes”, agregaron desde la compañía estatal.
En cuanto a las causas de la falla, el comunicado sostuvo que “de acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Además, precisaron que “la aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla”.
Finalmente, Aerolíneas Argentinas informó que “los 161 pasajeros se encuentran aguardando en el área de preembarque para abordar un nuevo vuelo hacia Córdoba. El vuelo AR1526 se ha reprogramado para partir desde Ezeiza a las 13:30 hora local, operado por un Boeing 737-800”. El episodio no dejó heridos, aunque provocó demoras y desvíos en la actividad aérea matutina, mientras se realizan las pericias para establecer qué originó la falla en el motor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario