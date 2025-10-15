Denuncian que un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió una falla en Aeroparque

En cuanto a las causas de la falla, el comunicado sostuvo que “de acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Además, precisaron que “la aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla”.