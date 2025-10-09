Miedo en Trelew: un avión de Aerolíneas Argentinas abortó el despegue tras un fogonazo en el motor
El vuelo 1803 que debía partir hacia Buenos Aires sufrió una falla mecánica y generó un operativo de emergencia en el aeropuerto.
Momentos de preocupación se vivieron este jueves por la mañana en el aeropuerto de Trelew, provincia de Chubut, cuando un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió una falla en una de sus turbinas justo antes de despegar. El incidente, que provocó un fogonazo y un principio de incendio en la zona cercana a la pista, obligó a evacuar la terminal y a suspender todas las operaciones durante varias horas.
El hecho ocurrió cerca de las 7:30, cuando el vuelo 1803 de la línea de bandera se preparaba para despegar rumbo a Buenos Aires. En ese momento, uno de los motores del Boeing 737 -identificado con la matrícula LV-FQY- presentó una falla repentina que generó una explosión visible desde tierra. Los pilotos, siguiendo los protocolos de seguridad, abortaron el despegue de inmediato y lograron regresar el avión a su posición original utilizando únicamente el otro motor.
Desde Aerolíneas Argentinas informaron que “la tripulación actuó conforme a los procedimientos de emergencia, que son parte del entrenamiento periódico que reciben todos los pilotos”. Además, aclararon que “la respuesta fue rápida, segura y en todo momento se priorizó la integridad de los pasajeros y del personal”.
Aunque el episodio generó alarma entre los viajeros y empleados del aeropuerto, no se registraron heridos. Los equipos de emergencia actuaron de inmediato y controlaron un pequeño incendio de pastizales originado por el fogonazo, mientras que las autoridades aeroportuarias dispusieron el cierre preventivo de la terminal para realizar inspecciones en la pista y en la aeronave afectada.
“La causa exacta del incidente será determinada por el fabricante y los organismos competentes”, explicó la compañía, que remarcó que “el evento no implicó peligro para la seguridad del vuelo”. En paralelo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) abrió una investigación oficial para establecer si la falla fue consecuencia de un desperfecto técnico o de un factor externo, como la presencia de objetos en la pista.
Mientras tanto, los pasajeros permanecieron varados en la terminal, a la espera de nuevas indicaciones sobre la reprogramación de los vuelos. El aeropuerto de Trelew, uno de los más importantes de la Patagonia, continuaba con actividad limitada en las horas siguientes al incidente, en una jornada marcada por la tensión pero también por la rápida y efectiva respuesta de los equipos de emergencia.
