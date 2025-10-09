Miedo en Trelew: un avión de Aerolíneas Argentinas abortó el despegue tras un fogonazo en el motor

“La causa exacta del incidente será determinada por el fabricante y los organismos competentes”, explicó la compañía, que remarcó que “el evento no implicó peligro para la seguridad del vuelo”. En paralelo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) abrió una investigación oficial para establecer si la falla fue consecuencia de un desperfecto técnico o de un factor externo, como la presencia de objetos en la pista.

Mientras tanto, los pasajeros permanecieron varados en la terminal, a la espera de nuevas indicaciones sobre la reprogramación de los vuelos. El aeropuerto de Trelew, uno de los más importantes de la Patagonia, continuaba con actividad limitada en las horas siguientes al incidente, en una jornada marcada por la tensión pero también por la rápida y efectiva respuesta de los equipos de emergencia.