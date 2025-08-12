Denuncian un intento de traslado de la escuela de Argentinos Juniors
La escuela funciona así casi 20 años debajo de una de las tribunas del estadio de Argentinos Jrs. y el club ahora reclama a la Ciudad la devolución del espacio cedido para avanzar con obras de modernización de su cancha.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en el cierre y traslado de la Escuela de Educación Media (EEM) 2 DE 14 Argentinos Jrs. que funciona debajo de una de las tribunas del estadio de ese club y la comunidad educativa resiste.
Según detallaron a C5N padres de chicos que asisten a ese centro educativo existe un acuerdo entre el club y la Ciudad por el cual se instaló la escuela en esas instalaciones hace casi 20 años. El club cedió el espacio para instalar la escuela como parte de un acuerdo que incluyó la condonación de una deuda que Argentinos Jrs. mantenía con la Ciudad.
"Nos informan que el viernes el club le reclamó a la Ciudad el espacio cedido para la escuela debajo de la tribuna de la cancha y pidieron el traslado de la escuela porque quieren hacer obras", contó uno de los padres que forma parte de la comunidad educativa de la EEM 2 DE 14 Argentinos Jrs.
Y siguió: "no sabemos qué obras están haciendo y hablan de un traslado definitivo a un edificio en Mataderos cuando todos los chicos son de acá, de La Paternal, muchos de ellos juegan acá. Acá estudiaron por ejemplo Alexis Mac Allister, Nico González, Marcos Di Cesare".
Por el acuerdo alcanzado entre la Ciudad y Argentinos Jrs. la escuela tenía garantizado ese espacio por lo menos hasta el año 2100. Sin embargo el gobierno encabezado ahora por Jorge Macri avanza en el desalojo a pedido de la institución deportiva.
"La única alternativa es que la escuela se quede en La Paternal", advirtieron los padres y destacaron que al tratarse de una escuela pequeña tiene las condiciones ideales para garantizar la inclusión de todos los chicos. "Acá vienen chicos con neurodiversidades, con discapacidades, tienen una ambiente adecuado, si nos mandan a otro lugar mucho más grande no van a tener las mismas condiciones", aseguraron.
Preocupación de los gremios
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) expresó este martes a través de un comunicado su preocupación por el traslado.
"Con profunda preocupación y ante la versión del traslado de la institución educativa a un edificio en el barrio de Mataderos, junto a representantes de UDA, Ademys y AMC, nos reunimos con la rectora Florencia Boireau y miembros de la comunidad educativa de la EEM 2 DE 14 ARGENTINOS JRS.", señala el comunicado.
Y concluye: "Luego del informe dado por la Rectora y la comunidad, nos pusimos a disposición para acompañar en la búsqueda de la solución al conflicto y decimos: NO AL TRASLADO FUERA DEL BARRIO DE LA PATERNAL El traslado de la institución del barrio de La Paternal al barrio de Mataderos no es un traslado, es el cierre de una institución educativa en el barrio de la paternal y la apertura de otra en el barrio de mataderos".
