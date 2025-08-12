Denuncian un intento de traslado de la escuela de Argentinos Juniors

"La única alternativa es que la escuela se quede en La Paternal", advirtieron los padres y destacaron que al tratarse de una escuela pequeña tiene las condiciones ideales para garantizar la inclusión de todos los chicos. "Acá vienen chicos con neurodiversidades, con discapacidades, tienen una ambiente adecuado, si nos mandan a otro lugar mucho más grande no van a tener las mismas condiciones", aseguraron.

Preocupación de los gremios

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) expresó este martes a través de un comunicado su preocupación por el traslado.

"Con profunda preocupación y ante la versión del traslado de la institución educativa a un edificio en el barrio de Mataderos, junto a representantes de UDA, Ademys y AMC, nos reunimos con la rectora Florencia Boireau y miembros de la comunidad educativa de la EEM 2 DE 14 ARGENTINOS JRS.", señala el comunicado.

Y concluye: "Luego del informe dado por la Rectora y la comunidad, nos pusimos a disposición para acompañar en la búsqueda de la solución al conflicto y decimos: NO AL TRASLADO FUERA DEL BARRIO DE LA PATERNAL El traslado de la institución del barrio de La Paternal al barrio de Mataderos no es un traslado, es el cierre de una institución educativa en el barrio de la paternal y la apertura de otra en el barrio de mataderos".