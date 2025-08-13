Julieta Prandi se descompensó tras darse a conocer el fallo contra Claudio Contardi

La resolución de los jueces llegó luego de diez años. Pese a que los abusos denunciados habían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

Contardi había llegado a la lectura de la sentencia en libertad luego de que los jueces no ordenaran en su momento la prisión preventiva pese a los reiterados pedidos de la querella. El empresario gastronómico sí tenía una prohibición de acercamiento a la víctima de hasta 300 metros y también pesaba sobre él la prohibición de salir del país.