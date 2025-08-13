La imagen que impacta: Claudio Contardi, esposado tras recibir 19 años de prisión

condena contardi

Así se llevaron al exmarido de Julieta Prandi para que cumpla su condena

El operativo se realizó sin estridencias, pero con un fuerte peso emocional. Contardi fue conducido hasta un automóvil particular, de apariencia común, que aguardaba en la puerta del edificio judicial.

Lo sentaron en el asiento trasero, con custodia policial, y llevaba la cabeza cubierta por una capucha que le tapaba el rostro. Desde allí fue trasladado al centro de Campana, donde deberá cumplir con los trámites administrativos y médicos de rigor propios de una detención de estas características.