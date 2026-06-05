ANSES: los montos confirmados para jubilados, pensionados y AUH en junio 2026
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Asignación Universal por Hijo
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,6% a las asignaciones familiares en junio de 2026, lo que impactará directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo.
Con este mecanismo, el monto total de la AUH ascenderá a $144.562 por hijo durante junio de 2026.
Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación.
Jubilados y pensionados
La movilidad previsional aplicará un incremento del 2,58%, equivalente a la inflación registrada en abril. Como resultado, la jubilación mínima ascenderá a $403.318 brutos. A ello se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes perciben los haberes más bajos. De esta manera, el ingreso mínimo mensual alcanzará los $473.318 brutos.
Además, los jubilados y pensionados recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este adicional equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto total de junio, considerando haber mensual, bono y aguinaldo, llegará a aproximadamente $674.977 brutos.
Fechas de pago de jubilaciones y pensionados
El calendario de pagos continuará durante todo el mes según la terminación del DNI. Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, los pagos se extenderán entre el 8 y el 22 de junio. En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio. Las fechas también contemplan feriados nacionales y días no laborables.
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