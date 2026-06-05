ANSES: los montos confirmados para jubilados, pensionados y AUH en junio 2026

Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación.

Jubilados y pensionados

La movilidad previsional aplicará un incremento del 2,58%, equivalente a la inflación registrada en abril. Como resultado, la jubilación mínima ascenderá a $403.318 brutos. A ello se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes perciben los haberes más bajos. De esta manera, el ingreso mínimo mensual alcanzará los $473.318 brutos.

Además, los jubilados y pensionados recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este adicional equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto total de junio, considerando haber mensual, bono y aguinaldo, llegará a aproximadamente $674.977 brutos.

Fechas de pago de jubilaciones y pensionados

El calendario de pagos continuará durante todo el mes según la terminación del DNI. Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, los pagos se extenderán entre el 8 y el 22 de junio. En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio. Las fechas también contemplan feriados nacionales y días no laborables.