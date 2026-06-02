ANSES: las fechas clave para cada beneficio en junio 2026

-DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

-DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

-DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

-DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

-DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

-DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

-DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

-DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

-DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

-DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

-DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

-DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

-DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

-DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

-DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

-DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

-DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

-DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

-DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

-DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

-DNI terminados en 1: martes9 de junio.

-DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

-DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

-DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

-DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

-DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

-DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

-DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

-DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Asignación por Embarazo:

-DNI terminados en 0: miércoles 10 de junio.

-DNI terminados en 1: jueves 11 de junio.

-DNI terminados en 2: viernes 12 de junio.

-DNI terminados en 3: martes 16 de junio.

-DNI terminados en 4: miércoles 17 de junio.

-DNI terminados en 5: jueves 18 de junio.

-DNI terminados en 6: viernes 19 de junio.

-DNI terminados en 7: lunes 22 de junio.

-DNI terminados en 8: martes 23 de junio.

-DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio.

Asignación por Prenatal:

-DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio.

-DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio.

-DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio.

-DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio.

-DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio.

Asignación por Maternidad:

-Todas las terminaciones de DNI: del miércoles 10 de junio al miércoles 8 de julio.

Prestación por Desempleo:

-DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de junio.

-DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de junio.

-DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de junio.

-DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de junio.

-DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

-Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8 de junio al miércoles 8 de julio.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):

-Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de junio al miércoles 8 de julio.