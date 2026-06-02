ANSES: las fechas clave para cada beneficio en junio 2026
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Las fechas de cobro para cada beneficiario
Pensiones No Contributivas:
-DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.
-DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.
-DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.
-DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.
-DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
-DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.
-DNI terminados en 1: martes 9 de junio.
-DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
-DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
-DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
-DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
-DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
-DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
-DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
-DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
-DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.
-DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.
-DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.
-DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.
-DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
-DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.
-DNI terminados en 1: martes9 de junio.
-DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
-DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
-DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
-DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
-DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
-DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
-DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
-DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.
Asignación por Embarazo:
-DNI terminados en 0: miércoles 10 de junio.
-DNI terminados en 1: jueves 11 de junio.
-DNI terminados en 2: viernes 12 de junio.
-DNI terminados en 3: martes 16 de junio.
-DNI terminados en 4: miércoles 17 de junio.
-DNI terminados en 5: jueves 18 de junio.
-DNI terminados en 6: viernes 19 de junio.
-DNI terminados en 7: lunes 22 de junio.
-DNI terminados en 8: martes 23 de junio.
-DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio.
Asignación por Prenatal:
-DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio.
-DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio.
-DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio.
-DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio.
-DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio.
Asignación por Maternidad:
-Todas las terminaciones de DNI: del miércoles 10 de junio al miércoles 8 de julio.
Prestación por Desempleo:
-DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de junio.
-DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de junio.
-DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de junio.
-DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de junio.
-DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de junio.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
-Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8 de junio al miércoles 8 de julio.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):
-Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de junio al miércoles 8 de julio.
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