Los supermercados que tienen descuentos para jubilados en junio 2026
Las cadenas ofrecen rebajas de hasta el 15% en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Cómo son las promociones para jubilados de ANSES en junio 2026
Los principales supermercados mantienen activas sus promociones exclusivas para jubilados de ANSES.
La lista de comercios adheridos incluye a gigantes del sector como Carrefour, Coto, Día, Chango Más y las tres firmas del Grupo Cencosud: Jumbo, Disco y Vea. Lo mejor de todo es que, dependiendo del día de la semana, muchas de estas ofertas se pueden cruzar con las rebajas de bancos y billeteras virtuales para estirar aún más el presupuesto.
Si tenés más de 60 años, la cadena Carrefour te ofrece un 10% de descuento en almacén, bebidas, limpieza y perfumería a través de "Mi Carrefour". El beneficio en Carrefour cuenta con un tope de devolución que alcanza hasta los $35.000 y se aplica en todos sus formatos de sucursal y compras web.
En Jumbo, Disco y Vea sigue vigente la promo "Martes Jubilados", con la que podés conseguir hasta un 25% de descuento pagando con tu tarjeta de débito.
Supermercados Día te espera los lunes con un 10% de descuento por reintegro para los beneficiarios previsionales.
Por último, el programa de Capital Humano funciona de forma automática usando la tarjeta de débito de tu cobro previsional en más de 7.000 comercios adheridos.
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