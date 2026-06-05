Los supermercados que tienen descuentos para jubilados en junio 2026.

Si tenés más de 60 años, la cadena Carrefour te ofrece un 10% de descuento en almacén, bebidas, limpieza y perfumería a través de "Mi Carrefour". El beneficio en Carrefour cuenta con un tope de devolución que alcanza hasta los $35.000 y se aplica en todos sus formatos de sucursal y compras web.

En Jumbo, Disco y Vea sigue vigente la promo "Martes Jubilados", con la que podés conseguir hasta un 25% de descuento pagando con tu tarjeta de débito.

Supermercados Día te espera los lunes con un 10% de descuento por reintegro para los beneficiarios previsionales.

Por último, el programa de Capital Humano funciona de forma automática usando la tarjeta de débito de tu cobro previsional en más de 7.000 comercios adheridos.