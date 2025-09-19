Desapareció un joven de 20 años en Villa Lynch: salió a trabajar y nunca volvió

Desesperada, la mujer se dirigió al comercio, ubicado en Pedriel al 4200, donde se encontró con dos empleados que le confirmaron que Leonel llegó el lunes, que esperaba al encargado, salió a comprar algo para tomar y nunca regresó. “Ahí me fui hacer la denuncia a la comisaría y pidieron las cámaras”, agregó la tía.

Desde la verdulería comenzaron a surgir versiones contradictorias sobre la desaparición: primero dijeron que se había ido el martes, luego que fue el miércoles, e incluso mencionaron que habría salido con un barrendero, información que Janet cree que no es real. Por ahora, la Policía continúa investigando y la familia espera pistas que permitan dar con el paradero de Sergio Leonel Ramos.