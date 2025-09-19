Desapareció un joven de 20 años en Villa Lynch: salió a trabajar y nunca volvió
Sergio Leonel Ramos trabaja en una verdulería y fue visto por última vez el lunes. La familia busca respuestas mientras surgen versiones contradictorias.
Sergio Leonel Ramos, de 20 años y vecino de Loma Hermosa, desapareció el lunes pasado tras salir de la casa de su tía Janet para dirigirse a la verdulería en Villa Lynch donde trabaja desde hace poco más de un mes.
Según relatan sus familiares, luego de llegar al local, Leonel salió a comprar algo y nunca regresó, generando creciente angustia y preocupación en quienes lo buscan. Hasta ahora, no hay indicios de su paradero, y la familia sigue esperando respuestas. En diálogo con Infobae, Janet, su tía, contó que la denuncia fue presentada en la Comisaría 3era de Villa Lynch tras notar que Leonel, como prefiere que lo llamen, no volvía.
Al consultar en la verdulería, le dijeron que había llegado al trabajo, que se fue a comprar un jugo y que no regresó. Sin embargo, aseguró la mujer, esa versión no fue la única que recibió del comercio. “Tanto los empleados como el encargado me comentaron distintos relatos de lo que pasó con mi sobrino el lunes pasado antes de esfumarse”, explicó, y destacó que la confusión alimenta aún más la incertidumbre familiar.
“La última vez que lo vi fue el lunes a la mañana. Salió de mi casa, se fue a la verdulería y quedó ahí. Ese día a la noche no volvió a mi casa. El martes a la noche yo estaba viendo que no volvía y entonces le mandé un mensaje a mi prima (la mamá de Leonel) para saber si se había ido a su casa en Lomas de Zamora. El miércoles a la mañana me despierto con el mensaje de mi prima de que el chico ahí no estaba y de que los amigos no saben nada”, relató Janet, visiblemente angustiada por la incertidumbre.
Desesperada, la mujer se dirigió al comercio, ubicado en Pedriel al 4200, donde se encontró con dos empleados que le confirmaron que Leonel llegó el lunes, que esperaba al encargado, salió a comprar algo para tomar y nunca regresó. “Ahí me fui hacer la denuncia a la comisaría y pidieron las cámaras”, agregó la tía.
Desde la verdulería comenzaron a surgir versiones contradictorias sobre la desaparición: primero dijeron que se había ido el martes, luego que fue el miércoles, e incluso mencionaron que habría salido con un barrendero, información que Janet cree que no es real. Por ahora, la Policía continúa investigando y la familia espera pistas que permitan dar con el paradero de Sergio Leonel Ramos.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario