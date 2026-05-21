El frío extremo tiene sus días contados en el AMBA: cuándo vuelve a subir la temperatura

¿Cuándo sube la temperatura en Buenos Aires?

El alivio empezará a notarse de manera gradual durante el fin de semana. El sábado la máxima llegará a los 14°C, el domingo subirá a los 16°C y el repunte más importante se consolidará a partir del lunes 25 de mayo, cuando se espera una tarde más templada con una máxima de 18°C.