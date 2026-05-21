El frío extremo tiene sus días contados en el AMBA: cuándo vuelve a subir la temperatura
Los días fríos sacuden a porteños y bonaerenses por estas horas, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo algo de alivio con su pronóstico.
El frío polar se está haciendo sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este jueves, las temperaturas se mantienen bastante bajas, con una máxima estimada de 12°C y una mínima que descenderá hasta los 4°C, acompañadas por vientos del sur.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el viernes la situación climática continuará de manera similar, con marcas térmicas que irán de los 5°C a los 13°C.
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¿Cuándo sube la temperatura en Buenos Aires?
El alivio empezará a notarse de manera gradual durante el fin de semana. El sábado la máxima llegará a los 14°C, el domingo subirá a los 16°C y el repunte más importante se consolidará a partir del lunes 25 de mayo, cuando se espera una tarde más templada con una máxima de 18°C.
Pero lo más importante es en qué marca se posicionarán las mínimas de cada jornada: el sábado tendrá unos 9°C que irán en ascenso hacia el domingo, cuando la mínima sea de 11°C. Mientras que lunes y martes la marca más baja se ubicará en 12°C, el miércoles se ubicará en 13°C.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante la fuerte ola de frío extremo
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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