Universidades nacionales le reclamaron paritarias y diálogo al Gobierno en la pulseada por el financiamiento
Con la Ley de Financiamiento Universitario parcialmente judicializada, los rectores de las casas de estudio de todo el país pidieron ser escuchados.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales reclamaron esta semana la apertura de un diálogpo con el Gobierno nacional, así como también la aplicación de la demorada Ley de Financiamiento Unversitario y la negociación de paritarias "para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo".
Mientras la Ley de Financiamiento Universitario sigue suspendida y judicializada -y con el afán del Gobierno de llegar hasta la Corte Suprema para derogarla-, las instituciones publicaron este jueves un extenso mensaje para pedir el "pleno cumplimiento" de la norma aprobada, vetada por Javier Milei y refrendada por el Congreso.
Desde las entidades que nuclean a las autoridades de las universidades nacionales señalaron que "la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación y exigimos su pleno cumplimiento".
"Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios", expresaron.
El reclamo de las universidades al Gobierno
Las entidades reclamaron "la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino".
Entre los efectos de la falta de fondos para sostener el funcionamiento de las casas de estudio y sus dependencias está "la situación crítica de los hospitales universitarios, por lo que reclamamos la urgente distribución de los fondos ya previstos en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso y que el Gobierno no ha girado aún cuota alguna", señalaron.
Aunque agradecidos por "la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos", las entidades señalaron: "Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario".
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