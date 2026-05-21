Universidades nacionales le reclamaron paritarias y diálogo al Gobierno en la pulseada por el financiamiento

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El reclamo de las universidades al Gobierno

Las entidades reclamaron "la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino".

Entre los efectos de la falta de fondos para sostener el funcionamiento de las casas de estudio y sus dependencias está "la situación crítica de los hospitales universitarios, por lo que reclamamos la urgente distribución de los fondos ya previstos en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso y que el Gobierno no ha girado aún cuota alguna", señalaron.

Aunque agradecidos por "la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos", las entidades señalaron: "Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario".