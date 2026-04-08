Desbaratan una banda de "sextorsión" que operaba desde cárceles bonaerenses

banda extorsiones penales Sierra Chica y Merlo

Una vez que los delincuentes obtenían el material íntimo, llegaba la extorsión directa y comenzaban las amenazas. Obligaban a las víctimas a realizar videollamadas y practicar actos sexuales, bajo la advertencia de difundir las imágenes íntimas a sus familiares o compañeros de colegio.

En otros casos, la banda usaba las fotos para crear perfiles falsos en redes sociales y así atraer a hombres. Luego, los contactaban por teléfono simulando ser policías y acusándolos de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad. Acto seguido, les exigían dinero a cambio de no realizar las denuncias correspondientes.

Como parte de las maniobras, también utilizaban las imágenes para ofrecer a las víctimas como supuestas trabajadoras sexuales en plataformas digitales, sin su consentimiento.

El líder de la banda tenía antecedentes: cómo actuaba

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El liderazgo de la organización estaba en manos de un preso alojado en la cárcel de Sierra Chica que a su vez actuaba con un cómplice que cumplía condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo.

No era la primera vez que el principal acusado estaba vinculado a este tipo de delitos: ya contaba con antecedentes por operar una red similar cuando estaba detenido en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

En esa oportunidad, la red criminal contaba con la complicidad exterior de sus parejas, quienes eran las encargadas de poner a disposición sus cuentas bancarias para cobrar las extorsiones. Luego, esos fondos eran transferidos a cuentas vinculadas al líder de la banda.

Así fueron los allanamientos en las cárceles

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La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con intervención de la UFIJ N°8 de Berazategui.

En el marco de la causa, se realizaron allanamientos simultáneos en las cárceles de Sierra Chica y Merlo. Durante los operativos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital claves para la investigación.

El análisis del material incautado permitió confirmar la autoría de los hechos y reconstruir el funcionamiento de la organización.

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