Horror en Jujuy: la secuestró en un remís, abusó de ella y la prendió fuego
El agresor fue detenido y la Justicia ya le dictó 120 días de prisión preventiva, mientras la vida pelea por su vida.
Marisol García tiene de 24 años y lucha por su vida en un hospital luego de ser víctima de un ataque que estremece: la raptaron mientras caminaba, la violaron y la prendieron fuego. Por el hecho, hay un remisero ilegal, de 34 años, que fue detenido el sábado pasado.
El aberrante ataque ocurrió en la ciudad jujeña de Perico, en donde la la mujer fue interceptada durante la noche del 1 de abril en la avenida La Bandera y Zegada. De acuerdo a la reconstrucción, fue subida a un auto y trasladada hacia una zona rural.
Una vez que llegaron a un sector alejado, cercano a un campo, fue golpeada brutalmente hasta perder el conocimiento. Según los investigadores, en ese momento fue violada.
Allí, en base a la reconstrucción preliminar, la víctima fue agredida físicamente hasta perder el conocimiento. Sólo recuperó la conciencia cuando estaba en las proximidades de una finca sobre la ruta provincial 56 y advirtió que su cuerpo estaba prendido fuego.
Al verse en llamas, consiguió sofocarlas y logró pedir auxilio. Fue trasladada de inmediato al Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde permanece internada en estado crítico. Los investigadores esperan su evolución para poder hablar con ella.
Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.
El sospechoso fue detenido durante la madrugada del sábado tras una serie de allanamientos en la localidad de Pampa Blanca. En los procedimientos se secuestraron un auto que habría sido utilizado como remis, un celular y prendas de vestir que serán peritadas.
La investigación es llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. La fiscal a cargo, Romina Núñez, imputó este martes a un hombre de 36 años acusado del delito de femicidio en grado de tentativa.
“Se realizó la audiencia imputativa contra una persona de sexo masculino mayor de edad, quien fue imputado por homicidio agravado por haber mediado violencia de género en grado de tentativa”, explicó la fiscal. Además, precisó que “no había ningún vínculo entre ellos” y que el acusado habría actuado solo.
El juez de control Cristian Molina hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva por 120 días, el plazo máximo previsto por la ley, mientras avanza la investigación penal preparatoria.
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