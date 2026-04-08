Horror en Jujuy: la secuestró en un remís, abusó de ella y la prendió fuego

Allí, en base a la reconstrucción preliminar, la víctima fue agredida físicamente hasta perder el conocimiento. Sólo recuperó la conciencia cuando estaba en las proximidades de una finca sobre la ruta provincial 56 y advirtió que su cuerpo estaba prendido fuego.

Al verse en llamas, consiguió sofocarlas y logró pedir auxilio. Fue trasladada de inmediato al Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde permanece internada en estado crítico. Los investigadores esperan su evolución para poder hablar con ella.

Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy La víctima se encuentra en estado muy grave con más del 50% del cuerpo quemado, internada en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.

El sospechoso fue detenido durante la madrugada del sábado tras una serie de allanamientos en la localidad de Pampa Blanca. En los procedimientos se secuestraron un auto que habría sido utilizado como remis, un celular y prendas de vestir que serán peritadas.

La investigación es llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. La fiscal a cargo, Romina Núñez, imputó este martes a un hombre de 36 años acusado del delito de femicidio en grado de tentativa.

“Se realizó la audiencia imputativa contra una persona de sexo masculino mayor de edad, quien fue imputado por homicidio agravado por haber mediado violencia de género en grado de tentativa”, explicó la fiscal. Además, precisó que “no había ningún vínculo entre ellos” y que el acusado habría actuado solo.

El juez de control Cristian Molina hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva por 120 días, el plazo máximo previsto por la ley, mientras avanza la investigación penal preparatoria.