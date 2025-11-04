Desmantelaron una usina de clonado de tarjetas de crédito y débito en Ituzaingó

Gracias a la investigación se pudo establecer la aerolínea que emitió el vuelo, los datos usados al momento del pago y los datos del pasajero, que fue identificado y convocado por la fiscalía. Al ser preguntado por el hecho, el hombre dijo que lo adquirió a través de una persona que contactó por WhatsApp y que decía ser agente de viajes con precios muy económicos.