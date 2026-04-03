Alarma por ciclogénesis en el AMBA: se prevén cambios bruscos de temperatura para las próximas horas

Cielo algo a parcialmente nublado, registros térmicos templados, con mínimas de 13/14° y máxima de 20° es lo que se espera para el domingo; es decir, condiciones más propias de la estación en curso, con precipitaciones que el lunes podrían retornar.

Mismas condiciones podrían replicarse durante martes y miércoles próximos, con cielo encapotado y algunas lluvias; en tanto, para el jueves se pronostican mejores condiciones, siempre con registros máximos que no superarán los 21°.

Pero vale advertir que, según el pronóstico extendido, desde el próximo fin de semana, a partir del 10 de abril, las temperaturas iniciarían un nuevo ciclo de ascenso, previéndose registros de hasta 27° gracias al viento norteño que ingresará al AMBA y alrededores.