Alarma por ciclogénesis en el AMBA: se prevén cambios bruscos de temperatura para las próximas horas
Al parecer, mediante las lluvias y el ingreso de aire proveniente desde el sector Sudeste, las temperaturas comenzarán a bajar para adaptarse al otoño.
Como cualquier porteño o bonaerense sabe, el otoño arrancó con condiciones meteorológicos propias de un verano agobiante: temperaturas máximas cercanas a los 30° y sensación térmica largamente superior gracias a una humedad que, hasta este viernes, se oponía a retirarse.
Sin embargo, con el arribo de las tormentas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esas condiciones parece que comenzarán a disiparse, iniciándose un periodo en el que las condiciones serán más beneficiosas para la vida humana.
En concreto, se espera para las próximas horas que ingresa a la región más poblada del país una masa de aire frío que, además de precipitaciones y eventual caída de granizo en algunas zonas, traerá consigo un descenso bruco en los registros térmicos.
Si bien las condiciones en el centro del país se presentan como sumamente dinámicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por tormentas para la Ciudad y el conurbano, esperándose “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, alertó el organismo.
Los expertos advierten que las precipitaciones continuarán durante la madrugada de este sábado, con hasta un 70% de probabilidad, mientras que el viento ingresando desde el Sudeste hará que las temperaturas bajarán hasta máximas de 21° para el fin de semana.
Cielo algo a parcialmente nublado, registros térmicos templados, con mínimas de 13/14° y máxima de 20° es lo que se espera para el domingo; es decir, condiciones más propias de la estación en curso, con precipitaciones que el lunes podrían retornar.
Mismas condiciones podrían replicarse durante martes y miércoles próximos, con cielo encapotado y algunas lluvias; en tanto, para el jueves se pronostican mejores condiciones, siempre con registros máximos que no superarán los 21°.
Pero vale advertir que, según el pronóstico extendido, desde el próximo fin de semana, a partir del 10 de abril, las temperaturas iniciarían un nuevo ciclo de ascenso, previéndose registros de hasta 27° gracias al viento norteño que ingresará al AMBA y alrededores.
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