Revelaron todos los fármacos que encontraron en la casa del enfermero muerto en Palermo
El cuerpo presentaba una lesión compatible con una punción venosa en un brazo y en el lugar había una jeringa y aguja usadas.
Tras la muerte del enfermero en Palermo, al menos 112 ampollas de distintas drogas, entre ellas propofol y fentanilo, se encontraron en el interior del departamento. Eduardo Bentancourt, de 44 años, nacido en Gualeguaychú y radicado en la ciudad de Buenos Aires, fue hallado a las 16:10. Su círculo no tenía noticias de él desde el 30 de marzo. Fue su hermana quien hizo la denuncia porque él no le respondía los llamados. A partir de esto, junto a la policía, pudo entrar con ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave.
A simple vista, el cuerpo presentaba una lesión en el antebrazo derecho compatible con una punción venosa. En la escena no detectaron otros signos de violencia.
En tanto, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) hallaron luego en la cocina cuatro ampollas abiertas de midazolam -utilizado como sedante, hipnótico, ansiolítico y miorrelajante- y fentanilo; guantes de látex descartables y una jeringa y aguja utilizadas. También encontraron tres teléfonos celulares y documentación y tarjetas del enfermero.
Pero el hallazgo más impactante fue el de una bolsa que estaba adentro de una caja y contenía al menos 112 ampollas de distintas drogas, sin utilizar: 5 de propofol, 7 de lidocaína, 5 de difehidramina, 5 de dipirona, 8 de hiosina, 5 de fentanilo, 12 de diclofenac, 2 de clonazepam, 20 de midazolam, 7 de dexametazona, 1 de adrenalina, 1 de haloperidol, 12 de metoclopranida, 7 de diazepam, 6 de ketorolac, 1 de lorazepam, 5 de cloruro de potasio, 1 de cetriaxona, 1 de penicilina y 1 de succinilicolina.
Intervino el personal de la Comisaría Vecinal 14 de la Policía de la Ciudad, primero bajo las órdenes de la Unidad de Flagrancia Norte y luego del fiscal en lo Criminal y Correccional 21 Alberto Vasser, que iniciaron actuaciones por"averiguación de causales de muerte" a la espera de los resultados de la autopsia que determinará el motivo y la data del fallecimiento.
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