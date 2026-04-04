Revelaron todos los fármacos que encontraron en la casa del enfermero muerto en Palermo

Tras la muerte del enfermero en Palermo, al menos 112 ampollas de distintas drogas, entre ellas propofol y fentanilo, se encontraron en el interior del departamento. Eduardo Bentancourt, de 44 años, nacido en Gualeguaychú y radicado en la ciudad de Buenos Aires, fue hallado a las 16:10. Su círculo no tenía noticias de él desde el 30 de marzo. Fue su hermana quien hizo la denuncia porque él no le respondía los llamados. A partir de esto, junto a la policía, pudo entrar con ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave.