Detienen a socia clave de Leonardo Cositorto: estuvo prófuga cuatro años por el caso Generación Zoe

Tras la caída de la empresa, González Rincón desapareció y se convirtió en la prófuga más buscada del caso, con una alerta roja internacional impulsada por la Fiscalía de Villa María, Córdoba.

En ese contexto, el propio Leonardo Cositorto, líder de Zoe y hoy preso en Corrientes, aseguró que ella se llevó 611 bitcoins (unos 23 millones de dólares en ese momento, que hoy equivaldrían a 56 millones de USD), la llamó como “La traidora” y la responsabilizó de haberlo dejado sin fondos en el momento más crítico del derrumbe.

La mujer había llegado a la Argentina en 2019 y se instaló en el barrio porteño de Monte Castro. Antes de su desembarco pleno en Generación Zoe, tuvo un paso por IM Mastery Academy, una empresa internacional de “educación financiera” que en España fue señalada como “la criptosecta”, antecedente que para los investigadores ayudó a consolidar su perfil dentro del mundo de las promesas de inversión de alto rendimiento y el lenguaje técnico que luego utilizó para captar ahorristas dentro de la organización.