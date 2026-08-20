Detienen a una mujer por amenazas de bomba contra el Hospital Garrahan, teatros y salas de cine

Participaron efectivos de las distintas delegaciones de la PFA en todo el país

Durante los operativos, de los cuales participó el Departamento Brigadas de Explosivos de la Policía Federal, se inspeccionaron un total de treinta locales en todo el país. Según indicaron fuentes policiales, no se encontraron artefactos explosivos ni objetos de interés vinculados con la posible comisión de un atentado con bombas.

Se activó el protocolo antibombas en todos los lugares mencionados en las amenazas

Las pistas que permitieron localizar a la acusada

A partir de diversos análisis técnicos de la información obtenida durante la investigación, se logró establecer la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico desde las cuales se realizaron las amenazas de bomba.

Durante las pesquisas, se comprobó a su vez que una de las cuentas era administrada por una mujer, con domicilio registrado en el barrio porteño de Versalles.

Con los datos obtenidos, el juzgado interviniente ordenó el allanamiento del inmueble ubicado sobre la calle Irigoyen. Durante el procedimiento, se logró la detención de la involucrada. Asimismo, se incautó un teléfono celular a través del cual se habrían efectuado las amenazas.

Un celular fue clave para dar con la detenida

La detenida quedó junto con los elementos secuestrados, a disposición del magistrado interventor, acusada por el delito de "Intimidación pública" y a la espera de las actuaciones procesales de rigor.