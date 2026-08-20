Detienen a una mujer por amenazas de bomba contra el Hospital Garrahan, teatros y salas de cine
La sospechosa tiene 57 años. Las amenazas se realizaron por mail con manifestaciones contra "abusos y torturas" en la industria del espectáculo.
Una mujer de 57 años fue detenida en el barrio porteño de Versalles, acusada de ser autora de amenazas de bomba contra distintas cadenas de cines, teatros, la Asociación Argentina de Actores y el Hospital Garrahan, así como también contra otros puntos del territorio nacional.
El operativo estuvo a cargo de personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Qué decían los mensajes con las amenazas de bomba
La investigación se inició a mediados del mes de agosto tras la recepción de correos electrónicos dirigidos a la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación, en los cuales se advertía sobre la colocación de artefactos explosivos en los determinados lugares amparándose bajo la denominación “Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios (CATYCEM)”.
“Activamos bombas ocultas en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y distintas salas de cine y teatro, entre ellas donde se proyecta la película Yo Narciso y donde se interpreta la obra Secreto en la Montaña. Las bombas estallarán el próximo día sábado a las 8 de no bajarlas de cartelera el día viernes”, advertía uno de los mensajes, según lo detallado por fuentes policiales.
A raíz de estas amenazas, la Justicia convocó a la División Delitos Tecnológicos de la PFA y ordenó una serie de tareas investigativas tendientes a identificar a la autora de las amenazas. En paralelo, se activó el protocolo antibombas y se realizaron inspecciones conjuntas en las salas de cine y los establecimientos mencionados en el mensaje.
Durante los operativos, de los cuales participó el Departamento Brigadas de Explosivos de la Policía Federal, se inspeccionaron un total de treinta locales en todo el país. Según indicaron fuentes policiales, no se encontraron artefactos explosivos ni objetos de interés vinculados con la posible comisión de un atentado con bombas.
Las pistas que permitieron localizar a la acusada
A partir de diversos análisis técnicos de la información obtenida durante la investigación, se logró establecer la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico desde las cuales se realizaron las amenazas de bomba.
Durante las pesquisas, se comprobó a su vez que una de las cuentas era administrada por una mujer, con domicilio registrado en el barrio porteño de Versalles.
Con los datos obtenidos, el juzgado interviniente ordenó el allanamiento del inmueble ubicado sobre la calle Irigoyen. Durante el procedimiento, se logró la detención de la involucrada. Asimismo, se incautó un teléfono celular a través del cual se habrían efectuado las amenazas.
La detenida quedó junto con los elementos secuestrados, a disposición del magistrado interventor, acusada por el delito de "Intimidación pública" y a la espera de las actuaciones procesales de rigor.
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